Не ведитесь! Мошенники обещают крупный выигрыш от имени Selver

В интернете распространяется мошеннический сайт Selver, на котором обещают разыграть по случаю приближающейся годовщины Selver подарочные карты на 500 евро.
Попавшего на сайт направляют на опрос, каждый вопрос которого загружается на новой странице. По окончании вопросов разрешают "поскрести" подарочную карту, за которой обещают выигрыш в 500 евро.
При создании веб-сайта использованы цвета, символика и дизайн Selver таким образом, который оставляет о сайте очень правдоподобное впечатление. Также в нижней части сайта стоит много комментариев на эстонском языке, которые на первый взгляд кажутся добавляющими еще больше достоверности.
Таким образом — будьте внимательны, кликая на электронные письма, которые приходят в ваш почтовый ящик, или на ссылки, которые направляют на сайт с таким содержанием.
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