Не упустите возможность! Бизнес-форум предложит выступающему 50 000 евро

Впервые предварительный тур конкурса пройдет и в Таллинне, заявки можно подавать до 14 февраля.

”Я искренно рад, что единственный в своем роде конкурс ораторского мастерства самого крупного бизнес-форма в Северных странах впервые будет проходить в Таллинне”, сказал Прийт Лийв, представитель Nordic Business Forum в Эстонии. ”Речь идет о конкурсе, который открыт как для профессионалов, так и для начинающих ораторов, у которых есть хорошие идеи, а также желание и смелость выступать”.

По словам Лийва, речь идет о великолепной возможности донести свои идеи с большой сцены до нескольких тысяч бизнес-лидеров Северных стран. ”Если вы уверены, что ваши идеи могли бы изменить мир, то не упустите возможность. Мы ищем талант, в котором будет то, что привлечет внимание, заставит слушать и сопереживать. Для этого мы готовы предоставить площадку для выступлений у сильных мира сего. Я очень надеюсь, что именно победитель предварительного отбора из Таллинна станет тем, кто в 2020 выйдет на большую сцену”, сказал Прийт Лийв.

Для участия в конкурсе нужно заполнить ходатайство и предоставить 4-минутное видео на английском языке. В этом году от участников ждут выступления на следующие темы:

Future of Work

Future of Marketing

Disruptive Technologies for Business