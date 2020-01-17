Не упустите возможность! Бизнес-форум предложит выступающему 50 000 евро

Впервые предварительный тур конкурса пройдет и в Таллинне, заявки можно подавать до 14 февраля.
”Я искренно рад, что единственный в своем роде конкурс ораторского мастерства самого крупного бизнес-форма в Северных странах впервые будет проходить в Таллинне”, сказал Прийт Лийв, представитель Nordic Business Forum в Эстонии. ”Речь идет о конкурсе, который открыт как для профессионалов, так и для начинающих ораторов, у которых есть хорошие идеи, а также желание и смелость выступать”.
По словам Лийва, речь идет о великолепной возможности донести свои идеи с большой сцены до нескольких тысяч бизнес-лидеров Северных стран. ”Если вы уверены, что ваши идеи могли бы изменить мир, то не упустите возможность. Мы ищем талант, в котором будет то, что привлечет внимание, заставит слушать и сопереживать. Для этого мы готовы предоставить площадку для выступлений у сильных мира сего. Я очень надеюсь, что именно победитель предварительного отбора из Таллинна станет тем, кто в 2020 выйдет на большую сцену”, сказал Прийт Лийв.
Для участия в конкурсе нужно заполнить ходатайство и предоставить 4-минутное видео на английском языке. В этом году от участников ждут выступления на следующие темы:
Future of Work
Future of Marketing
Disruptive Technologies for Business
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