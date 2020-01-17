17.01.2020, 19:21

Не упустите возможность! Бизнес-форум предложит выступающему 50 000 евро


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Margo Külaots- Fortum
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

В рамках самого крупного бизнес-форума Северных стран Nordic Business Forum, который пройдет в сентябре в Хельсинки, будет организован конкурс ораторского мастерства, победитель которого сможет выступить на больших площадках Хельсинки и Осло и получить гонорар 50 000 евро, сообщают организаторы.

Впервые предварительный тур конкурса пройдет и в Таллинне, заявки можно подавать до 14 февраля.

”Я искренно рад, что единственный в своем роде конкурс ораторского мастерства самого крупного бизнес-форма в Северных странах впервые будет проходить в Таллинне”, сказал Прийт Лийв, представитель Nordic Business Forum в Эстонии. ”Речь идет о конкурсе, который открыт как для профессионалов, так и для начинающих ораторов, у которых есть хорошие идеи, а также желание и смелость выступать”.

По словам Лийва, речь идет о великолепной возможности донести свои идеи с большой сцены до нескольких тысяч бизнес-лидеров Северных стран. ”Если вы уверены, что ваши идеи могли бы изменить мир, то не упустите возможность. Мы ищем талант, в котором будет то, что привлечет внимание, заставит слушать и сопереживать. Для этого мы готовы предоставить площадку для выступлений у сильных мира сего. Я очень надеюсь, что именно победитель предварительного отбора из Таллинна станет тем, кто в 2020 выйдет на большую сцену”, сказал Прийт Лийв.

Для участия в конкурсе нужно заполнить ходатайство и предоставить 4-минутное видео на английском языке. В этом году от участников ждут выступления на следующие темы:

Future of Work
Future of Marketing
Disruptive Technologies for Business

Жюри выберет 40 самых ярких выступающих, которые будут соревноваться между собой в отборочных группах по восемь человек, в Хельсинки (30.03), Таллинне (31.03), Стокгольме (01.04), Осло (02.04) и Лос-Анджелесе (21.04). Двое лучших из каждого отборочного тура сразятся между собой в Осло 28 мая. Победитель получит приглашение выступить на Бизнес-Форуме в Осло 2020 и Nordic Business Forum 2020, а также гонорар в 50 000 евро.

Nordic Business Forum впервые состоялся в 2009 году. Он направлен на развитие, на предпринимателей и руководителей, которые хотят вывести свой бизнес на новый уровень и расширить сеть международных контактов. Конференции в рамках Nordic Business Forum пройдут в Хельсинки, Стокгольме и Осло, где соберутся более 10 000 участников, к которым добавятся десятки тысяч глаз, наблюдающих за прямой трансляцией.

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