Не упустите свой шанс! IKEA ищет сотрудников — в том числе и в Эстонии

Цель будущей команды из 8 человек — сделать IKEA лидером розничной торговли в цифровом формате, в странах Балтии и Исландии.

”Основным фокусом новой команды станет: повышение качества обслуживания клиентов по всем каналам и эффективность действий во всех организациях IKEA в странах Балтии и Исландии. В долгосрочной перспективе — создать цифровое развитие, как стандартный метод работы на наших предприятиях. В короткие сроки, мы хотим повысить качество работы в ежедневной рутине организации, и уже сейчас мы определили для себя около 150 проектов для достижения целей в сфере цифрового развития”, — поделился Оливир С Свеинссон, глава информационных технологий IKEA в странах Балтии и Исландии.

В данный момент IKEA ищет 6 членов команды с опытом в управлении проектами, Microsoft Dynamics NAV, создании сетей и web-программировании, для работы в офисе в Вильнюсе. По словам, О.С.Свеинссона, компания ищет сотрудников, как в Литве, так и в других странах. Инвестиции в сферу цифрового развития франшизы IKEA достигнут 0,5 миллионов евро в первый год на 4 указанных рынках, а в ближайшие годы, эти инвестиции планируется увеличить до 1 миллиона евро.