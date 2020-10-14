Не только "Северный поток-2": у "Газпрома" целых три долгостроя в Европе

У проектов "Северный поток-2", "Турецкий поток" и СПГ-завод на станции "Портовая" близ Выборга очень много общего. Все они связаны с природным газом. Все они реализуются российской государственной компанией "Газпром". Все они пользуются повышенным вниманием президента России Владимира Путина, для которого газовая тема вообще любимая. Все они выбились из первоначального графика. И всем им в октябре так или иначе пришлось признать, что сроки их завершения в очередной раз переносятся. А это повышает стоимость без того дорогих проектов.

"Северный поток-2" хотят достроить в 1-м квартале 2021

Наибольшее внимание в России и на международной арене по-прежнему привлекает самый крупный из них -"Северный поток-2". Первоначально газопровод на Балтике планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года, чтобы к моменту окончания десятилетнего договора с Украиной прекратить транзит газа через эту страну.

Однако уже летом прошлого года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить поручение Владимира Путина. А в декабре проект полностью встал: от участия в нем из-за угрозы санкций США отказались иностранные суда-трубоукладчики.

В ответ министр энергетики России Александр Новак сообщил 27 декабря, что газопровод достроят до конца 2020 года, только "потребуется некоторое время", чтобы переоснастить российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Но уже 11 января Владимир Путин несколько сдвинул сроки, заявив, что газопровод запустят либо до конца 2020 года, либо "в первом квартале следующего года".

Трубоукладчику "Академик Черский" могут понадобиться 4 месяца

На данный момент ситуация такова. "Академик Черский" еще в начале мая прибыл из российского порта Находка в немецкий Мукран, однако к продолжению строительства, несмотря на благоприятный с точки зрения погодных условий летний сезон, так и не приступил. Судя по всему, в Германии продолжилось переоснащение судна, начатое еще на Дальнем Востоке. Определенную роль могли сыграть ограничения, связанные с коронавирусом. Хотя основная причина, возможно, в том, что ждали окончательного разрешения от Дании.К тому же после заключения нового пятилетнего контракта о газовом транзите через Украину отпала необходимость как можно быстрее закончить этот проект.