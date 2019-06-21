Не спешите его хоронить: совместное предприятие с LOT поможет Nordica выжить

„Тот факт, что Nordica и LOT вели переговоры о будущем своей общей авиакомпании, не было ни для кого секретом, но поставленные вчера рано утром подписи под договором говорят о том, что Nordica и LOT продолжат сотрудничество.

Почему это было необходимо? Во-первых, сегодня, как никогда прежде, ясно, что у совместной авиакомпании Nordica и LOT очень сильные перспективы перед другими авиакомпаниями в качестве предприятия, оказывающего летные услуги.

Все больше крупных мировых авиакомпаний приходят к пониманию, что короткие маршруты (с самолетами менее 120 посадочных мест) стоит передавать на основании договоров подряда тем предприятиям, которые занимаются региональными полетами. Объем рынка этих авиаперевозок на сегодня составляет порядка 3 млрд евро, и крупные и традиционные авиакомпании смотрят на бизнес-модель Regional Jet - совместного предприятия Nordica и LOT — как на будущее организации полетов.

Если в прошлом году Regional Jet перевез около 2 млн пассажиров — включая и рейсы Nordica и LOT — то согласно новым выигранным поставкам объем пассажиров Regional Jet в этом году приблизится к 3 млн, для чего используются 19 самолетов, имеющихся на данный момент у предприятия. Для сравнения: в прошлом году Таллиннский аэропорт всего обслужил также 3 млн пассажиров, которые являлись клиентами всех авиаперевозчиков, пользующихся услугами аэропорта и при этом Nordica уже не являлась лидером рынка.