Не спешите его хоронить: совместное предприятие с LOT поможет Nordica выжить

Второй важной темой стал поиск решения ситуации, при которой обслуживаемые Nordica маршруты в нынешней конкурентной ситуации приносили убыток. Острая конкуренция и переизбыток предложений посадочных мест на таллиннских линиях привели к ситуации, при которой, чтобы выйти в ноль с нынешними ценами, наполняемость самолетов должна быть 120% и выше. Это положение никак не приводит к устойчивости предприятия.
Поэтому мы и договорились о том, что продажа билетов и процесс обслуживания клиентов возмет на себя в дальнейшем LOT. Nordica предлагает LOT непосредственные летные услуги и, в случае рейсов из Таллинна, и услугу эстоноязычного колл-центра.
Подводя итоги — наполняемость самолетов и коммерческие риски берет на себя LOT, а Nordica предлагает услуги полетов с фиксированной почасовой стоимостью, получая гарантированную оплату. В то же время в ходе изменений объем полетов и персонала на борту Nordica не уменьшатся.
Nordica уже в этом году начнет развитие собственной коммерческой платформы — т.е. системы продажи билетов и обслуживание клиентов. Это важно в свете дальнейшего бизнес-развития и роста коммерческого потенциала.
У Nordica как у предприятия есть обязательства перед собственником по обеспечению прибыльности и усто йчивости авиакомпании. Новый договор с LOT помогает нам гибко продолжать работу и обеспечить будущее предприятия”.
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