21.06.2019, 15:30

Не спешите его хоронить: совместное предприятие с LOT поможет Nordica выжить

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rus.delfi.ee
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Starman-uus elektrimüüja
Starman-uus elektrimüüjaFoto: Tiit Blaat

Председатель совета эстонского авиаперевозчика Nordica Тоомас Тийвел рассказал о перспективах развития эстонской авиакомпании, открывающихся после подписания в четверг нового договора о сотрудничестве с польским предприятим LOT.

„Тот факт, что Nordica и LOT вели переговоры о будущем своей общей авиакомпании, не было ни для кого секретом, но поставленные вчера рано утром подписи под договором говорят о том, что Nordica и LOT продолжат сотрудничество.

Почему это было необходимо? Во-первых, сегодня, как никогда прежде, ясно, что у совместной авиакомпании Nordica и LOT очень сильные перспективы перед другими авиакомпаниями в качестве предприятия, оказывающего летные услуги.

Все больше крупных мировых авиакомпаний приходят к пониманию, что короткие маршруты (с самолетами менее 120 посадочных мест) стоит передавать на основании договоров подряда тем предприятиям, которые занимаются региональными полетами. Объем рынка этих авиаперевозок на сегодня составляет порядка 3 млрд евро, и крупные и традиционные авиакомпании смотрят на бизнес-модель Regional Jet - совместного предприятия Nordica и LOT — как на будущее организации полетов.

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Если в прошлом году Regional Jet перевез около 2 млн пассажиров — включая и рейсы Nordica и LOT — то согласно новым выигранным поставкам объем пассажиров Regional Jet в этом году приблизится к 3 млн, для чего используются 19 самолетов, имеющихся на данный момент у предприятия. Для сравнения: в прошлом году Таллиннский аэропорт всего обслужил также 3 млн пассажиров, которые являлись клиентами всех авиаперевозчиков, пользующихся услугами аэропорта и при этом Nordica уже не являлась лидером рынка.

Второй важной темой стал поиск решения ситуации, при которой обслуживаемые Nordica маршруты в нынешней конкурентной ситуации приносили убыток. Острая конкуренция и переизбыток предложений посадочных мест на таллиннских линиях привели к ситуации, при которой, чтобы выйти в ноль с нынешними ценами, наполняемость самолетов должна быть 120% и выше. Это положение никак не приводит к устойчивости предприятия.

Поэтому мы и договорились о том, что продажа билетов и процесс обслуживания клиентов возмет на себя в дальнейшем LOT. Nordica предлагает LOT непосредственные летные услуги и, в случае рейсов из Таллинна, и услугу эстоноязычного колл-центра.

Подводя итоги — наполняемость самолетов и коммерческие риски берет на себя LOT, а Nordica предлагает услуги полетов с фиксированной почасовой стоимостью, получая гарантированную оплату. В то же время в ходе изменений объем полетов и персонала на борту Nordica не уменьшатся.

Nordica уже в этом году начнет развитие собственной коммерческой платформы — т.е. системы продажи билетов и обслуживание клиентов. Это важно в свете дальнейшего бизнес-развития и роста коммерческого потенциала.

У Nordica как у предприятия есть обязательства перед собственником по обеспечению прибыльности и усто йчивости авиакомпании. Новый договор с LOT помогает нам гибко продолжать работу и обеспечить будущее предприятия”.

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