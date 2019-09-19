19.09.2019, 10:49

Не прошло и месяца: Deichmann открывает в Таллинне уже второй магазин

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rus.delfi.ee
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Deichmann-i kauplus Nautica keskuses
Deichmann-i kauplus Nautica keskusesFoto: Margus Pahv

В конце августа в центре Nautica в Таллинне открылся первый в Эстонии обувной магазин Deichmann, который считается крупнейшим продавцом обуви в Европе. Не прошло и месяца, а Deichmann открывает в столице второй магазин — в торговом центре Kristiine.

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