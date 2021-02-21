21.02.2021, 19:22
Не ной, не тупи, учи эстонский. Какие книги на русском языке были популярны среди жителей Эстонии в 2020 году?
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Проходят года, меняется обстановка в мире, но одно остается неизменно — "Сипсик" Эно Рауд всегда входит в пятерку самых продаваемых книг года.
Rahva Raamat поделился с Delfi своим топом продаж книг на русском языке за 2020 год.
”Tere! Учебник эстонского языка для начинающих” Инга Магнус, Мерге Симмул
”Сипсик” Эно Рауд
Разговорник ”Мой эстонский язык” Инга Магнус, Мерге Симмул
”Тонкое искусство пофигизма” Марк Мэнсон
”Хочу и буду” Михаил Лабковский
”1984” Джордж Оруэлл
”Самоучитель эстонского языка, или скорая грамматическая помощь” Михаил Стальнухин
”Sapiens. Краткая история человечества” Юваль Ной Харари
”НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениях мешать тебе двигаться вперед” Джен Синсеро
”НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты” Джен Синсеро
”Все хреново. Книга о надежде” Марк Мэнсон
”Мятная сказка” Александр Полярный
”НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться, пора становиться богатым” Джен Синсеро
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Гарри Поттер и философский камень” Джоан Роулинг ”Пока” Эдгар Валтер
”Весна и какашка” Андрус Кивиряхк
”Зулейха открывает глаза” Гузель Яхина
”Серьга Артемиды” Татьяна Устинова
”Все цветы Парижа” Сара Джио
”Очаровательный кишечник” Джулия Эндерс
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