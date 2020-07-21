Не дайте себя обмануть! Swedbank предупреждает о мошеннических звонках

Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов такие данные. Если клиент получил такой звонок, то ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки. Если же клиент случайно передал мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку. Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.

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