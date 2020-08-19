Не дайте себя обмануть! Правила кибербезопасности от эстонского эксперта, которыми многие пренебрегают

1. Не используйте повсюду один и тот же пароль

Одно из основополагающих правил киберзащиты — сложные и надежные пароли. Однако многие пользователи, имея по несколько аккаунтов, не считают нужным придумать для каждого аккаунта отдельный пароль. И уж совсем никуда не годится, если пароль легко разгадать. Использование сложной секретной комбинации, состоящей из букв и цифр, и ее регулярная замена — вот лучший способ защитить свои данные. Желательно также настроить аккаунты э-почты и социальных сетей таким образом, чтобы к ним можно было попасть, только пройдя двухфакторную аутентификацию. Это практически не оставит злоумышленникам никаких шансов.

2. Осторожно! Публичные WiFi-сети

Аэропорты, торговый центры, кафе… Как часто вы пользуетесь общедоступной WiFi-сетью, попадая в такие места? Возможность заходить повсюду в интернет, разумеется, значительно упрощает нашу жизнь, если бы не одно но — так мы подвергаем риску свою безопасность.

WiFi-сети бывают защищенные и незащищенные. Если к незащищенной сети можно свободно подключить любое устройство безо всякого пароля, то защищенная — обязательно запросит у вас пароль либо предложит зарегистрироваться, а может, согласиться с ее условиями. Советуем всегда выбирать WiFi-сеть, которая требует ввести пароль или пройти регистрацию.

3. Незащищенная домашняя WiFi-сеть

Защита домашней WiFi-сети особенно важна. Если злоумышленники туда попадут, то получат доступ ко всей вашей личной информации, включая реквизиты банковского счета и данные кредитной карты. Нетрудно догадаться, какой огромный ущерб они могут причинить вашему кошельку. К незащищенной домашней сети могут подключиться даже соседи или случайные прохожие. Может, ничего плохого они и не замышляют, но нагрузка на ваш рутер сразу увеличится, а значит, снизится скорость интернета.

Самый простой способ обезопасить свою домашнюю сеть — заменить ее первоначальные данные (имя пользователя и пароль) в административном интерфейсе рутера. Замена первоначальных настроек очень важна, поскольку заводские пароли для всех типов рутеров можно легко найти в интернете, а там и до беды недалеко.