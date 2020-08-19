19.08.2020, 08:25

Не дайте себя обмануть! Правила кибербезопасности от эстонского эксперта, которыми многие пренебрегают


Сирли Селиов, директор по персоналу Tele2
EST
Arvutis
Foto: Vallo Kruuser

Проблема кибербезопасности давно уже вышла за рамки профессиональной деятельности IT-специалистов и технического персонала. Сегодня она касается каждого без исключения пользователя. Какие правила мы зачастую не соблюдаем и как можем защитить себя от киберпреступников?

1. Не используйте повсюду один и тот же пароль
Одно из основополагающих правил киберзащиты — сложные и надежные пароли. Однако многие пользователи, имея по несколько аккаунтов, не считают нужным придумать для каждого аккаунта отдельный пароль. И уж совсем никуда не годится, если пароль легко разгадать. Использование сложной секретной комбинации, состоящей из букв и цифр, и ее регулярная замена — вот лучший способ защитить свои данные. Желательно также настроить аккаунты э-почты и социальных сетей таким образом, чтобы к ним можно было попасть, только пройдя двухфакторную аутентификацию. Это практически не оставит злоумышленникам никаких шансов.

2. Осторожно! Публичные WiFi-сети
Аэропорты, торговый центры, кафе… Как часто вы пользуетесь общедоступной WiFi-сетью, попадая в такие места? Возможность заходить повсюду в интернет, разумеется, значительно упрощает нашу жизнь, если бы не одно но — так мы подвергаем риску свою безопасность.

WiFi-сети бывают защищенные и незащищенные. Если к незащищенной сети можно свободно подключить любое устройство безо всякого пароля, то защищенная — обязательно запросит у вас пароль либо предложит зарегистрироваться, а может, согласиться с ее условиями. Советуем всегда выбирать WiFi-сеть, которая требует ввести пароль или пройти регистрацию.

3. Незащищенная домашняя WiFi-сеть
Защита домашней WiFi-сети особенно важна. Если злоумышленники туда попадут, то получат доступ ко всей вашей личной информации, включая реквизиты банковского счета и данные кредитной карты. Нетрудно догадаться, какой огромный ущерб они могут причинить вашему кошельку. К незащищенной домашней сети могут подключиться даже соседи или случайные прохожие. Может, ничего плохого они и не замышляют, но нагрузка на ваш рутер сразу увеличится, а значит, снизится скорость интернета.

Самый простой способ обезопасить свою домашнюю сеть — заменить ее первоначальные данные (имя пользователя и пароль) в административном интерфейсе рутера. Замена первоначальных настроек очень важна, поскольку заводские пароли для всех типов рутеров можно легко найти в интернете, а там и до беды недалеко.

Чтобы заменить название домашней сети и пароль, подключите компьютер или телефон к сети рутера с помощью пароля, который найдете на корпусе рутера или в руководстве по его использованию. Затем откройте административный интерфейс и введите IP-адрес (его вы тоже найдете в руководстве рутера).

4. Следите за обновлением программного обеспечения
Убедитесь, что во всех ваших домашних устройствах — телефонах, планшетах, компьютерах — установлены новейшие версии программного обеспечения.

Большая часть устройств, как правило, автоматически не обновляется. Поэтому следует регулярно — да хоть каждый день — проверять, какие актуальные обновления приложений и операционной системы уже появились.

5. Не нажимайте на подозрительные ссылки в Skype или электронной почте
Не нажимайте безрассудно на ссылки, которые к вам могут поступить в письмах по Skype или имейлу. Если какая-то ссылка вызывает у вас подозрение, прежде чем ее открыть, узнайте у отправителя о ее содержании. А лучше всего просто игнорировать вложения и ссылки от неизвестных отправителей.

И в заключение. Не забывайте регулярно делать резервные копии файлов в компьютере и телефоне. Так, на всякий случай.

Читайте также: