30.09.2020, 09:25

"Не бояться идти дальше": в рамках Дня предпринимательства состоится семинар на русском языке


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"Не бояться идти дальше": в рамках Дня предпринимательства состоится семинар на русском языке
Pixabay

Начинающие предприниматели, бизнесмены и все желающие приглашаются на виртуальный День предпринимательства, который состоится 6 октября на портале ettevõtluspaev.tallinn.ee. В рамках мероприятия Таллиннский департамент предпринимательства проведет семинар на русском языке ”Путь к новой реальности”.

Главной темой Дня предпринимательства станет RE:start — призыв не бояться идти дальше и искать новые возможности в условиях изменившегося мира.

Как отметила консультант Таллиннского департамента предпринимательства Елена Коффаль, этот год оказался сложным для многих предпринимателей.

”Кризис — это отличное время для ”перезагрузки”. Мы пригласили на семинар представителей наиболее пострадавших от коронакризиса сфер, которые, однако, смогут показать на собственном примере, что период кризиса можно использовать и для развития”, — отметила Коффаль.

Семинар на русском языке пройдет 6 октября с 11.15 до 12.00 в онлайн-среде. Представители разных сфер расскажут о том, как адаптироваться к новой реальности в рабочей среде и реорганизовать производство и ответят на вопросы присутствующих.

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Участие в семинаре бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

С другими мероприятиями Дня предпринимательства можно ознакомиться на сайте.

День предпринимательства, который проводится каждую осень, состоится уже в 17-й раз. Цель мероприятия — отметить местных предпринимателей и их бизнес, поощрить претворять в жизнь их смелые идеи. Таллиннский день предпринимательства организует Таллиннский департамент предпринимательства.

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