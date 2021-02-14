NB! При декларировании доходов не забудьте о процентах по жилищному кредиту

Следует иметь в виду, что проценты по жилищному кредиту могут вычитаться из налогооблагаемого дохода в сумме до 300 евро. Кроме того, клиентам доступна информация декларации о доходах по инвестициям и депозитам.

”Декларирование доходов начнётся 15 февраля, но данные могут быть отправлены в Налогово-таможенный департамент уже сейчас. Надо помнить, что информация о процентах по жилищному кредиту не поступает в Налогово-таможенный департамент автоматически. Клиент должен самостоятельно её туда отправить. С другой стороны, передача этой информации сильно упрощена для клиентов”, — пояснила Марина Ларкова, менеджер по продуктам ипотечного кредитования Luminor. ”Максимальная сумма процентов по жилищному кредиту, которую можно вычесть из налогооблагаемого дохода — 300 евро. Поскольку возврат подоходного налога составляет 20 процентов от этой суммы, это означает, что одно лицо может получить максимум 60 евро в качестве возврата подоходного налога с процентов по жилищному кредиту”.

С 9 февраля клиенты могут отправлять в электронный Налогово-таможенный департамент из интернет-банка, под пунктом меню ”Кредиты и лизинг” информацию о процентах по Жилищному кредиту, взятому в банке Luminor. Если у Вас несколько кредитов, Вам нужно заранее выбрать один из них, поскольку в соответствии с законом о подоходном налоге из налогооблагаемого дохода можно одновременно вычесть проценты по кредиту только на один дом или квартиру.

С 9 февраля клиенты могут отправлять в Налогово-таможенный департамент также данные о внесении и снятии средств с инвестиционного счёта в течение налогового периода — под пунктом меню пункта меню ”Инвестиции” в интернет-банке Luminor. В декларацию инвестиционного счета можно вносить только данные о счетах, открытых в Luminor.

Что касается процентов по вкладу, то банк удерживает подоходный налог с доходов, полученных по нему, и автоматически передаёт соответствующую информацию в Налогово-таможенный департамент. Таким образом, информация о процентах по вкладу уже перенесена в предварительно заполненную налоговую декларацию клиента. С 16 февраля информация о подоходном налоге по вкладам также будет отображается в справке о подоходном налоге, которую можно найти в интернет-банке Luminor.