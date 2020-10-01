Названы самые богатые люди Эстонии. Миллиардеров среди них пока нет

40-летний Кяэрманн является самым богатым человеком страны вот уже 4-й год подряд. За последний год стоимость его активов увеличилась еще на треть и составила 843 млн евро. Кяэрманну прочат титул первого эстонского миллиардера. Состояние его бизнес-партнера оценивается в сумму 612 млн евро. Оба предпринимателя делили между собой 44-е место в рейтинге самых влиятельных персон Эстонии, составленном Ekspress Meedia в 2019 году.

В июле 2020 года Американский инвестиционный фонд D1 Capital Partners приобрел долю в TransferWise на сумму около 200 миллионов долларов, что увеличило предполагаемую рыночную стоимость эстонского финтеха до более чем 5 миллиардов долларов, что сказалось на стоимости активов сооснователей компании.

Третье место в рейтинге богатейших людей Эстонии занимает основатель Bolt Маркус Виллиг. Стоимость его активов оценивается в 374 млн евро.

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