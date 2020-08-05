Названы лучшие предприятия Эстонии для прохождения производственной практики

"Целесообразная и хорошо организованная практика играет ключевую роль в том, чтобы полученные в школе знания нашли применение в реальной жизни", — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, вручая приз концерну Eesti Energia.

В прошлом году на практике в Eesti Energia побывало 179 человек, 65% из которых проходили практику в Ида-Вирумаа и 28% — в Харьюмаа, остальные — на других производственных объектах в Эстонии.

”Победу предприятию принесли разносторонняя система организации практики, широкий спектр специальностей среди практикантов и сравнительно хороший уровень предложения программ практики по всей Эстонии”, — объяснил решение оценочной комиссии исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

Победителями в других номинациях конкурса стали:

- лучшее место для прохождения практики на малом предприятии — PCC Projekt AS;

- наилучшие возможности для прохождения практики для обучающихся в Эстонии иностранных студентов — SEB Pank AS.

- OÜ Gurmeeklubi был отмечен за продуманное и грамотное предложение практики ученикам с особыми потребностями.

Гран-при конкурса получил Magnetic MRO AS.

Конкурс ”Лучшее место для прохождения практики” проводит Центральный союз работодателей Эстонии совместно с Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи.