Названы главные победители и проигравшие от появления вакцины от коронавируса

Специалисты отмечают, что больше остальных от массового внедрения хотя бы одной вакцины выиграет авиационная отрасль, лишенная возможности нормально функционировать и развиваться в условиях многочисленных ограничений.

На фоне новостей об успешных испытаниях сразу нескольких вакцин котировки акций американской авиакомпании United Airlines выросли на 8,6 процента, American Airlines и Delta Airlines — примерно на шесть процентов каждая. Бумаги британского холдинга IAG, владеющего British Airways, лоукостером Ryanair и еще несколькими бюджетными перевозчиками, подорожали сначала 40 процентов (после объявления о совместном препарате Pfizer и BioNTech), а затем еще на 12 (после релиза американской компании Moderna).

Еще один сектор, ожидающий появления вакцины, — недвижимость, как жилая, так и коммерческая. Окончание пандемии повышает вероятность скорого возвращения людей с удаленной работы в офисы, а значит повышает спрос на аренду коммерческих площадей.

Индекс iShares Global REIT ETF, отслеживающий колебания котировок акций биржевых фондов, вкладывающихся в фонды недвижимости (REIT), вырос на девять процентов с момента объявления об успешном испытании вакцины от Pfizer и BioNTech.

В то же время некоторые компании могут, напротив, оказаться проигравшими от скорого окончания пандемии. Среди них — технологические предприятия и представители отрасли онлайн-коммерции, продукция которых была наиболее востребована во время ограничений. Спрос на нее в обозримом будущем может заметно снизиться.

Так, котировки интернет-гиганта Amazon упали на 5,1 процента после объявления о скорой готовности первой вакцины. Британский интернет-магазин Ocado потерял 5,2 процента стоимости. Нестабильность демонстрировали также бумаги китайских Alibaba и JD.com.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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