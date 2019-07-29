Названы европейские страны с самым доступным бензином

В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия находится в середине рейтинга — на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина. Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию.

Украина: экономим на бензине

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 560 литров топлива в месяц.

Самый дешевый бензин — в Казахстане

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.

На втором месте находится Россия с ценой 45,5 рубля за литр.

По данным Росстата, с начала года (середина января — начало июля 2019 года) цена 95-го бензина в России выросла на 1,1%, а цена дизельного топлива снизилась на 2,4%.

Третье место занимает Белоруссия, где топливо стоит около 52 российских рублей за литр.

Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го в этой стране обойдется в 74,7 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 31,9 рубля за литр. Россия находится на втором месте с ценой 46,1 рубля за литр.

Самый дорогой бензин — в Нидерландах

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 118,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр обойдется дороже 113 рублей.

В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной такой ситуации являются высокие налоги на топливо.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 111,6 рубля за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.

Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9%) и на Украине (-1,3%). В Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах зафиксировано подорожание топлива. Наиболее существенно стоимость бензина выросла в Болгарии (+13,6%), Литве (+12,0%) и в Венгрии (+11,5%).