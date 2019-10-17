Названы дружественные к семье работодатели: есть ли среди них ваш?

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, дружественный к семье работодатель оказывает поддержку работникам на всех этапах их жизненного пути. ”Совмещение рабочей и семейной жизни касается всех нас. В каждом возрасте свои радости и вызовы, будь то появление нового члена семьи, взросление детей, поддержка близких или совершенствование своих навыков параллельно с работой. Все больше организаций осознают важность того, что условия работы должны быть гибкими и работникам должна предлагаться всесторонняя поддержка. Заслужившие знаки работодатели проделали большую работу для того, чтобы поддержать своих работников и разумеется эти работодатели достойны этого признания, потому что они считаются с нуждами как нынешних, так и будущих работников”, — сказал министр Танель Кийк

Министр народонаселения Рийна Солман отметила, что следование принципам дружественного к семье подхода положительно сказывается как на работниках, так и на работодателях. ”Все больше работников при выборе работодателя оценивают возможность совмещения семейной и рабочей жизни для того, чтобы жизнь была в балансе. Это помогает найти работу тем, кто в противном случае остался бы без работы, помогая тем самым снизить проблему нехватки работников”, — сказала министр Рийна Солман.