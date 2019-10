Названы дружественные к семье работодатели: есть ли среди них ваш?

Золотые знаки в этом году получили: AS Äripäev, Cash On Go Lt, Iglu OÜ, AS LHV Pank, Raintree Estonia OÜ, SA Innove, Scania Eesti AS, Департамент статистики и Tele2. Серебряного уровня достигли: AS Fertilitas, DHL Express Estonia AS, Enics Eesti AS, Insly OÜ, Keila Alushariduse OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, AS Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS, T-Tammer OÜ, Таллиннская высшая техническая школа и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения. Бронзовых знаков удостоились: Boardic Eesti OÜ, Институт эстонского языка, Express Post AS, Силламяэская гимназия и Vapi People OÜ. Все получившие знаки работодатели проделали хорошую работу и заслужили это признание.

Первоначальные знаки дружественного к семье работодателя получили 30 работодателей, которые прошли предварительное оценивание и для них была составлена на следующие годы программа действий для развития корпоративной культуры. Со списком получателей первоначального знака можно ознакомиться здесь.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до трех лет, после чего организация получает окончательный знак — бронзового, серебряного или золотого уровня. В процессе консультирования и аудита оцениваются разные аспекты трудовой жизни. Начиная от найма и до окончания трудовых отношений, охватывая среди прочего признание работников и поддержку профессионального развития, а также обеспечение хорошей корпоративной среды, общения, организационной культуры и доступности информации.

Программа дружественного к семье работодателя была начата Министерством социальных дел в сотрудничестве с Civitta Eesti AS. Начиная с 2017 года ходатайствовать о получении знака могут как работодатели частного и публичного секторов, так и гражданские объединения. Новый набор в эту программу открывается уже 1 ноября.