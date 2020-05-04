Названа лучшая эстонская ученическая фирма и лучший преподаватель предпринимательства

Кюлли Хийемяэ-Метсар с 2013 года является наставником ученических фирм и в одиночку сумела развить у местной молодежи большой энтузиазм в отношении предпринимательства. С каждым годом курируемые ею ученические фирмы крепнут, а в этом году сразу двое ее подопечных — ученические фирмы Bello и InEsti — вошли в число финалистов конкурса на звание лучшей ученической фирмы Эстонии в 2020 году.

”В Вильяндиской гимназии Кюлли является душой ученических фирм и преподавания предпринимательства. Она организует дни продаж, приглашает на уроки интересных гостей и возит учеников на экскурсии по различным предприятиям. Она — самый преданный поклонник своих учеников, болеет за них, вдохновляет их и гордится ими”, — сказала директор JA Eesti Керсти Лоор.

Ученики отмечают, что Кюлли умеет в игровой форме объединить учебу и мир предпринимательства, что позволяет за довольно короткий срок получить обзор о мире экономики и пробудить неподдельный интерес к этой сфере.

Для настоящего успеха ученической фирмы помимо учителя важна поддержка и прочих наставников. Поэтому на прошедшей в 25-й раз церемонии оглашения лучших ученических фирм помимо учителя года по предпринимательству был объявлен и лучший ментор года — звания удостоился Олексий Красноперов, курировавший работу лучшей ученической фирмы года Eha.

Олексий сам когда-то принимал участие в программе ученических фирм, а теперь делится своими знаниями с молодежью. В повседневной работе Олексий проводит тренинги в Southwestern Advantage, но помимо этого проводит тренинги по продажам для молодежи и занимается индивидуальным менторством. Представительница ученической фирмы Eha Лотта-Лоретте Калмару так отзывается о своем наставнике: ”В любое время суток Олексий готов подстегивать нас к работе. Именно благодаря ему многие фирмы оказались более успешными и упорными, поскольку Олексий научил их умению продавать свое обаяние и гениальность другим. Помимо хитрых приемов продаж он учит детей не менее важной уверенности в себе”.

Выпускником 2020 года JA Eesti назвали исполнительного руководителя AS Chemi Pharm Кристо Тимберга, который активно участвовал в деятельности JA Eesti и предоставил хороший учебный материал как на примере своей нынешней деятельности, так и на примере своей работы в ученической фирме. ”Его ученическая фирма являла собой скорее пример череды неудач, но эти неудачи обернулись прекрасным опытом и настоящей школой, благодаря чему история ученической фирмы Кристо — хороший пример для других”, — отметила директор JA Eesti Керсти Лоор.