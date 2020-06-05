Названа дата открытия ресторана KFC в Нарве. Он станет первым drive-in в Балтии

15 июня Apollo Group откроет круглосуточный ресторан быстрого питания сети Kentucky Fried Chicken (KFC) в Нарве. Ресторан, открываемый в торговом центре Fama Keskus, принадлежащем Astri Grupp, станет первым в странах Балтии рестораном KFC с возможностью drive-in.

Член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн добавил, что у Astri Grupp всегда в приоритете было предложение клиентам как можно более широкого выбора магазинов и самых разнообразных мест общественного питания. ”Появление KFC в нарвском торговом центре Fama — хороший пример того, что мы в своих центрах по всей Эстонии предлагаем известные во всем мире и качественные бренды. Нам приятно, что мы можем познакомить с KFC и людей, живущих за пределами Таллинна”, — сказал Клейманнн.

По словам члена правления KFC директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, приготовления к открытию ресторана идут полным ходом. ”Мы рады открыть свой третий ресторан в Эстонии и первый drive-in ресторан в странах Балтии. Мы ценим свое сотрудничество с Fama Keskus, благодаря которому можем предлагать всемирно известную хрустящую курочку KFC жителям Нарвы. Открытие еще одного заведения общепита способствует также развитию местной жизни — ресторан позволил Apollo Grupp создать 20 новых рабочих мест”, — сказал Дорбек.

По словам Дорбека, популярность KFC не снизилась, несмотря на то, что первый ресторан этой сети был открыт в Эстонии чуть более полугода назад. ”Расширяя сеть ресторанов KFC в странах Балтии, Apollo Grupp сосредотачивается на обеспечении высокого качества еды, желая донести легендарный вкус блюд KFC до всех клиентов и при этом не забывая о развитии работников KFC”, — сказал Дорбек.

Следующий ресторан KFC откроется в тартуском торговом центре Lõunakeskus, который также принадлежит Astri Grupp.

Astri Grupp создает привлекательные жизненные среды, в которых торговля, развлечения, обслуживание, жилье и бизнес усиливают друг друга. Группе принадлежат Рынок Балтийского вокзала и Центральный рынок в Таллинне, торговый центр Lõunakeskus в Тарту, Pärnu Keskus в Пярну, Astri Keskus и Fama Keskus в Нарве. Кроме этого, группа имеет объединяющий все центры интернет-магазин astri.ee.