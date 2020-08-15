Назван лучший лесохозяйственник Эстонии в этом году

”Победа стала для меня большой неожиданностью”, — сказал Михкель Юриссон, признанный сегодня лучшим лесохозяйственником Эстонии. Он отметил, что, если в повседневной жизни лесные хозяйства держатся тесно вместе, то, участвуя в конкурсе, они становятся серьезными конкурентами. ”В то же время, ежедневное сотрудничество налажено очень хорошо, и мы проделываем в своих лесах огромную работу, советуясь друг с другом и перенимая друг у друга лучший опыт”, — отметил Юриссон.

Михкель Юриссон начал свою предпринимательскую деятельность несколько лет назад с изготовления корзин. Сейчас он занимается как сельским, так и лесным хозяйством. В этой деятельности, приносящей ему круглогодичный доход, помогает вся семья. Леса, хозяйствованием которых он и его предприятие Jürmets OÜ занимаются, расположены в уездах Пярнумаа, Ярвамаа, Рапламаа и на острове Сааремаа. Наряду с ведением лесного хозяйства он также уделяет много внимания организации возможностей проведения досуга в своем лесу. Например, им созданы несколько туристических троп и мест для разведения костра, находящихся в общем пользовании. Семья Юриссон также ухаживает за сельской площадью и городищем Мядара. Помимо этого, Юриссоны являются активными членами сельской общины и хранителями уклада сельской жизни.

Второе место на конкурсе лесохозяйственников занял Йоханнес Нирги из Ляэне-Вирумаа и третье — Пеэтер Янилане из Тартумаа. Специальный приз от Deskis OÜ получил Прийт Орупылд из Рапламаа, специальный приз от компании Alexela получили Валду и Маре Рейнаас из Рапламаа и специальный приз, выставленный импортером средства для отпугивания лесных животных Trico компанией Systemseparation Ltd, — Ахто Юлемаантеэ из Хийумаа. Всем собственникам лесов, принявшим участие в конкурсе, было выражено признание за устойчивое и заботливое управление лесным хозяйством.

Председатель правления Союза частных лесов Эстонии Андо Ээлмаа подчеркнул, что нынешний конкурс продемонстрировал нам, насколько много разных работ собственники частных лесов Эстонии осуществляют в своих лесах, и с насколько разнообразной экономической деятельностью можно столкнуться в разных местах. ”Широкий круг лесовладельцев является основой многообразия и природного богатства лесов. Каждый владелец имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся его леса, поэтому мы можем видеть очень разных занимающихся лесным хозяйством владельцев, которые наряду с повседневным уходом за лесом и лесоразведением, находят возможности для многообразного использования своего леса. Каждый частный лес — это лицо его владельца и результат его труда, представляя собой истинное биологическое разнообразие”, — отметил Ээлмаа.