Назван лучший алкогольный напиток Эстонии 2019 года

AS Liviko является производителем качественного алкоголя, компания основана в 1898 году. У AS Liviko имеются развитые сети розничной и оптовой продажи алкоголя в Эстонии, Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции реализуются импортируемые марки других мировых производителей качественного алкоголя. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, уделяя импорту алкоголя столько же внимания, как и его производству.