Назван лучший алкогольный напиток Эстонии 2019 года

На конкурсе лучших продуктов Эстонии лучшим алкогольным напитком 2019 года была выбрана более пряная версия легендарного ликера Vana Tallinn фирмы AS Liviko — Vana Tallinn Wild Spices, значится в пресс-релизе.
”За многие годы мастера ликеров и прочих напитков принесли компании Liviko 18 призов за лучшие продукты в категории лучших алкогольных напитков. Мы добивались успеха благодаря нашему 120-летнему опыту, передаваемым из поколения в поколение знаниям, а также продуманному развитию продукта”, — сказал председатель правления AS LivikoЯнек Кальви. Компания Liviko начала производство ликера Vana Tallinn Wild Spices прошлой осенью. Ликер Vana Tallinn Wild Spices экспортируется примерно в десять стран, он также доступен в туристической торговле.
Vana Tallinn Wild Spices содержит больше специй, чем классический Vana Tallinn. Добавлены различные виды перца, анис и имбирь. Изображения наиболее важных специй, содержащихся в напитке, также указаны на этикетке бутылки. Vana Tallinn Wild Spices разливается в легендарные коричневые стеклянные бутылки Vana Tallinn, дизайн которых создан под влиянием башен Старого Таллинна.
AS Liviko является производителем качественного алкоголя, компания основана в 1898 году. У AS Liviko имеются развитые сети розничной и оптовой продажи алкоголя в Эстонии, Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции реализуются импортируемые марки других мировых производителей качественного алкоголя. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, уделяя импорту алкоголя столько же внимания, как и его производству.