Назван лучший алкогольный напиток Эстонии 2019 года

”За многие годы мастера ликеров и прочих напитков принесли компании Liviko 18 призов за лучшие продукты в категории лучших алкогольных напитков. Мы добивались успеха благодаря нашему 120-летнему опыту, передаваемым из поколения в поколение знаниям, а также продуманному развитию продукта”, — сказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Компания Liviko начала производство ликера Vana Tallinn Wild Spices прошлой осенью. Ликер Vana Tallinn Wild Spices экспортируется примерно в десять стран, он также доступен в туристической торговле.

Vana Tallinn Wild Spices содержит больше специй, чем классический Vana Tallinn. Добавлены различные виды перца, анис и имбирь. Изображения наиболее важных специй, содержащихся в напитке, также указаны на этикетке бутылки. Vana Tallinn Wild Spices разливается в легендарные коричневые стеклянные бутылки Vana Tallinn, дизайн которых создан под влиянием башен Старого Таллинна.