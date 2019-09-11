Научную фантастику - в жизнь! Эстонский стартап Pactum научил машину вести бизнес-переговоры

Для того, чтобы искусственный интеллект начал вести успешные переговоры, он должен понять, что хорошо для клиента Pactum. По словам Яана Таллинна, чрезвычайно важно, чтобы искусственный интеллект понимал важные для людей ценности. ”До сегодняшнего дня, гармонизация искусственного интеллекта с ценностями и интересами человека являлась прежде всего темой академического сообщества и третьего сектора — более мощное развитие в направлении гуманизации непременно предполагает также бизнес-стимулы. В этом и состоит интерес Pactum”, сказал он.

Ориентирование на глобальных клиентов

Соучредитель Pactum Мартин Ранд считает вероятным, что через двадцать лет люди будут выполнять преимущественно стратегическую работу, техническая работа и реализация останется машинам. По данным исследования KPMG, в зависимости от условия заключения сделки, компании теряют 17-40 процентов от стоимости сделки. С точки зрения объемов бизнеса, проблемы возникают, например, у веб-платформ, которые объединяют тысячи поставщиков услуг.

”На крупных мировых веб-платформах миллионы товаров или услуг, договорные условия на которые постоянно обновляются. Для того чтобы вести с партнерами переговоры об условиях, нет необходимости использовать трудовой ресурс человека. Искусственный интеллект сможет проводить осознанные переговоры как человек параллельно с миллионами сторон так, что все стороны смогут заключить сделку на как более возможно выгодных условиях”, сказал Ранд.

Первый клиент работает на четырех континентах

Первый клиент стартапа Pactum — это ведущая в мире платформа по предоставлении услуги профессионального шофера Limos4, которая работает в Соединенных Штатах Америки, Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Задачей компании было заключение и сохранение взаимовыгодных договорных отношений с владельцами лимузинов.

Руководитель Limos4 Саса Крстик сказал: ”Присоединяясь к нам, фирма лимузинов действует осторожно. По прошествии некоторого времени, когда через нас они получили много заказов, фирма хочет обновить условия сотрудничества. Таким образом обновления договоров стало очень обременительно. Pactum предлагает технологию для приятных переговоров, от которой выиграют все”. Переговоры с владельцем автомобиля длилось шесть минут, и позволило платформе поднять цену на 10 процентов, увеличив в то же время количество заказов поставщику.

Сайт стартапа Pactum с атрактивной демоверсией по ссылке: pactum.com.