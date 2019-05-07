Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Эстонии все теснее связаны с бизнесом и инновациями

Помимо увеличения базового финансирования науки и запуска ряда проектов сотрудничества, в 2018 году был дан старт нескольким инструментам развития. Например, программе информационно-коммуникационных технологий, целью которой является увеличение способности Эстонии заниматься НИОКР в области информационных технологий на высшем уровне. Также в прошлом году была начата подготовка к запуску так называемой программы более эффективного использования ресурсов. В 2019-2023 году для нее запланировано 12 миллионов евро. Программа призвана поддержать НИОКР в ряде областей и способствовать преемственности среди ученых и специалистов. Также в ее рамках будут созданы научные направления, кафедры и научные группы при университетах. Во многих важных областях использования ресурсов уровень научной компетенции низок или вообще пропал, поэтому их наукоемкость необходимо восстанавливать или развивать.

Эстония все более успешно участвует в европейской программе повышения конкурентоспособности за счет поддержки научных исследований и инноваций ”Горизонт 2020”, где наша активность на стадии подачи заявок и количество проектов, получивших финансирование, были весьма высоки. По состоянию на сентябрь 2018 года заявки из Эстонии успешно участвовали в 426 конкурсах, на претворение в жизнь различных проектов было выделено в общей сложности 126,3 миллиона евро.

В прошлом году также была обновлена дорожная карта научной инфраструктуры Эстонии, была подписана декларация о присоединении к совместному европейскому предприятию суперкомпьютеров, а также запущена программа научного сотрудничества между Норвегией и странами Балтии и заключен ряд иных соглашений в развитии различных областей науки.

Состоянию НИОКР в Эстонии также дала свою оценку международная экспертная группа, которая пришла к выводу, что в широком смысле Эстония придерживается правильного направления в научно-исследовательской сфере. При этом было рекомендовано принимать еще более смелые политические и финансовые решения, также в качестве важного аспекта эксперты отметили необходимость в динамичном сотрудничестве политик в области науки и инноваций. Также была отмечена необходимость повышать способность овладения практическими знаниями и поддерживать инновации. Что касается последнего, то было внесено предложение создать в Эстонии, например, агентство по инновациям или другое учреждение-посредника, которое бы поддерживало внедрение технических новшеств в сферу предпринимательства.

Основываясь на выводах отчета о деятельности и результатах оценки системы НИОКР и инноваций, Совет по науке и развитию решил дать рекомендации по дополнению предложения по созданию единой программы развития предпринимательства, науки и инноваций.

В программе содержится новое предложение — сблизить две сферы: НИОКР и предпринимательство и инновации. Цель нововведения — создать больше синергии и взаимосвязи между двумя важными сферами, что, в свою очередь, будет способствовать росту производительности и благосостояния населения, а в долгосрочном плане и жизнеспособности Эстонии.

В сравнении с предыдущим периодом в программу развития добавлены также направления развития сферы туризма.

Планируется, что программа развития вступит в силу к 2021 году и охватил план действий до 2030 года.

Совет по науке и развитию (TAN) консультирует правительство в вопросах стратегии в области НИОКР. Его председателем является премьер-министр Юри Ратас. В совет входят также министр внешней торговли и информационных технологий, министр образования и науки, министр финансов, а также назначенные правительством члены Яак Аавиксоо, Тоомас Ассер, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.