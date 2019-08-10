10.08.2019, 10:45

"Научись вычислять код своего успеха". Касса по безработице рекламирует эзотерические курсы

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rus.delfi.ee
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Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

В списке курсов повышения квалификации от Кассы по безработице встречается настоящая эзотерика, например, курс "Научимся вычислять код успеха человека" от НКО Võluvõru, пишет rus.err.ee.

Касса по безработице говорит, что у предлагающей эзотерические курсы фирмы имеется разрешение на деятельность от Министерства образования и науки, поэтому нет оснований не обменивать информацию о них.

В Министерстве образования в свою очередь заявили, что для проведения курсов повышения квалификации взрослых лицензия не нужна с 2015 года.

НКО Võluvõru — та самая организация, которая весной ходатайствовала о получении лицензии на открытие "демократической волшебной школы", но не получила его.

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