НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

Решение принято в свете усиления присутствия альянса на восточном фланге в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и эскалацию конфликта на востоке Украины.

Как ранее передавала газета The Wall Street Journal, объект, сооружение которого обойдется в 260 млн долларов (около 230 млн евро), будет располагаться примерно в 200 километрах к западу от Варшавы. Там предполагается разместить американские бронетехнику, боеприпасы и вооружения. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся до конца 2019 года и могут занять порядка двух лет.

"Заблаговременное размещение" военной техники на стратегическом объекте в центре Европы позволит оперативно реагировать в кризисной ситуации, отмечает AFP. По словам Столтенберга, данный шаг "укрепит расширение американского присутствия в Польше".