Наступил сезон клубники: продавцы на рынке опять начали обманывать покупателей?

На открытом рынке и в здании рынка в Тарту сегодня было в общей сложности девять прилавков, где продавали эстонскую клубнику. Если по большей части цена местной клубники была 12 евро за килограмм, то у некоторых продавцов она была заметно дешевле, пишет Maaleht.
Большая красная импортная клубника, которая из Польши или Греции, стоила 3-4 евро/кг. Эстонская клубника была такая же большая и красная, но в несколько раз дороже.
В глаза бросилось то, что один продавец просил за эстонскую клубнику всего 5 €/кг. На уточняющий вопрос журналистки, с какого хутора ягоды, она получила ответ, что с хутора Хааслава. Два других продавца тоже утверждали, что предложенная ими за 12 евро эстонская клубника с хутора Хааслава. Такого выращивающего клубнику хутора в Эстонии нет.
Зато в Тартумаа в волости Хааслава действует AranFarming, где множество больших пленочных тоннелей, и оттуда уже почти две недели приходит спелая клубника. Руководитель предприятия Пааво Отсус сказал, что их клубника через продавцов продается на Тартуском рынке именно в тех трех местах, где предлагали, как утверждалось, ягоды с хутора Хааслава. Особенно низкая цена, 5 евро за килограмм, была у предназначенных для варенья ягод.
В здании рынка и на открытом рынке также продавали клубнику хутора Йоозепи. Вдобавок рядом с рыночным холлом был прилавок, где продавалась эстонская клубника с уточняющей надписью "Ахья". Говоривший по-русски продавец не смог сказать, с какого именно она хутора.
В Пылвамаа поблизости от Ахья находится хутор Йоозепи, его руководитель по маркетингу и продажам Ранет Роозиталу сказал, что у них на открытом рынке в Тарту свой прилавок, где продается их клубника (№ 205 и 206). Вдобавок они дали свои ягоды для продажи торговцу на прилавке Sinu maitse в здании рынка. "Другим мы свою клубнику продавать не давали", — заверил он.
"Честно говоря, я не представляю, кто продает у ворот рынка по 8 евро эстонскую клубнику, наша оптовая цена была 8, — сказал Роозиталу. — В Ахья есть еще производители, но ни у кого другого клубника не поспела. У нас идут из пленочного туннеля, но партии еще маленькие".
После полудня, когда фотограф пошел на рынок делать снимки, там клубники из Ахья больше в продаже не было, на прилавке была только греческая клубника по цене 3 евро за килограмм.
Перед зданием Тартуского рынка, поблизости от бронзовой свиньи был прилавок хутора Лаари, где продавалась выросшая там клубника. Внутри здания рынка на двух прилавках продавалась клубника ягодного хутора Леммату. "Отвожу одному человеку продавать, у которого, наверное, да, два прилавка", — подтвердила ее происхождение Кярт Кархунен с ягодного хутора Леммату.
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