Наступил сезон клубники: продавцы на рынке опять начали обманывать покупателей?

Большая красная импортная клубника, которая из Польши или Греции, стоила 3-4 евро/кг. Эстонская клубника была такая же большая и красная, но в несколько раз дороже.

В глаза бросилось то, что один продавец просил за эстонскую клубнику всего 5 €/кг. На уточняющий вопрос журналистки, с какого хутора ягоды, она получила ответ, что с хутора Хааслава. Два других продавца тоже утверждали, что предложенная ими за 12 евро эстонская клубника с хутора Хааслава. Такого выращивающего клубнику хутора в Эстонии нет.

Зато в Тартумаа в волости Хааслава действует AranFarming, где множество больших пленочных тоннелей, и оттуда уже почти две недели приходит спелая клубника. Руководитель предприятия Пааво Отсус сказал, что их клубника через продавцов продается на Тартуском рынке именно в тех трех местах, где предлагали, как утверждалось, ягоды с хутора Хааслава. Особенно низкая цена, 5 евро за килограмм, была у предназначенных для варенья ягод.

Eesti maasikad Tartu avaturul maksid nii 5 kui ka 12 eurot kilo. Foto: Argo Ingver

В здании рынка и на открытом рынке также продавали клубнику хутора Йоозепи. Вдобавок рядом с рыночным холлом был прилавок, где продавалась эстонская клубника с уточняющей надписью "Ахья". Говоривший по-русски продавец не смог сказать, с какого именно она хутора.

В Пылвамаа поблизости от Ахья находится хутор Йоозепи, его руководитель по маркетингу и продажам Ранет Роозиталу сказал, что у них на открытом рынке в Тарту свой прилавок, где продается их клубника (№ 205 и 206). Вдобавок они дали свои ягоды для продажи торговцу на прилавке Sinu maitse в здании рынка. "Другим мы свою клубнику продавать не давали", — заверил он.

"Честно говоря, я не представляю, кто продает у ворот рынка по 8 евро эстонскую клубнику, наша оптовая цена была 8, — сказал Роозиталу. — В Ахья есть еще производители, но ни у кого другого клубника не поспела. У нас идут из пленочного туннеля, но партии еще маленькие".

После полудня, когда фотограф пошел на рынок делать снимки, там клубники из Ахья больше в продаже не было, на прилавке была только греческая клубника по цене 3 евро за килограмм.