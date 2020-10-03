Наступает срок доплаты подоходного налога за прошлый год

Кроме того, более 75 тысячам юридических и физических лиц следует заплатить вторую часть земельного налога общей суммой в 25,6 миллиона евро, которая в полном объёме поступит в бюджет местного самоуправления.

"Срок уплаты первой части земельного налога был 31 марта, когда должна была быть уплачена по крайней мере половина земельного налога, который превышает 64 евро, а остальную часть нужно было уплатить до 1 октября", — поясняется в распространенном департаментом сообщении.

Тем частным лицам, кто испытывает трудности со своевременной уплатой земельного или подоходного налога, Налогово-таможенный департамент рекомендует оформить рассрочку через сайт e-MTA.

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