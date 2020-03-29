29.03.2020, 14:15

Наставление адвоката работодателям: нельзя просто урезать зарплаты сотрудников, если для них все еще есть работа

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Наставление адвоката работодателям: нельзя просто урезать зарплаты сотрудников, если для них все еще есть работа
Unsplash

В связи с вызванным коронавирусом кризисом у предприятий появилось право сократить зарплату сотрудников — но только лишь в случае, если они больше не могут им предложить прежний объем работы. Делать это просто из-за сокращения доходов нельзя, считает адвокат бюро Hedman Partners Кристел Таэл-Саме.

По словам адвоката снижение зарплаты предполагает одновременное выполнение двух условий: работодатель не может предоставить работнику условленный объем работы по независящим от работодателя непредвиденным экономическим причинам (в том числе коронавирус и его влияние на экономику) и выплата условленной заработной платы неоправданно обременительна для работодателя.

Если же условленный объем работы сохраняется, то согласно Закону о трудовом договоре, оснований для урезания заработной платы нет. В таком случае работодатель может попробовать отдельно обсудить урезание зарплаты с работниками и прийти к соглашению, объясняет Таэл-Саме.

Она подчеркивает, что если работодатель урезал зарплату, то у работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты.

Закон о трудовом договоре не предусматривает временное сокращение работников или их отправку в принудительный отпуск. Отправить работника в неоплачиваемый отпуск можно лишь по соглашению обоих сторон, то есть для этого необходимо согласие работника.

Если же стороны не смогут прийти к соглашению, и работодатель не захочет, чтобы работник продолжал работу, то он обязан платить ему среднюю зарплату.

Также если сотрудник переходит на удаленную работу, то работодатель обязан продолжать платить ему условленную зарплату.

Что нужно помнить при сокращении зарплаты:

  • Перед уменьшением зарплаты работодатель должен предложить работнику другую работу, но тот не обязан соглашаться.
  • Об уменьшении заработной платы работников необходимо предварительно уведомить по меньшей мере за 14 дней, а работник должен представить свое мнение насчет этого в течение 7 дней.
  • Уменьшить заработную плату можно на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера, но не ниже минимальной зарплаты.
  • У работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты.
  • Если работник не согласен с урезанием зарплаты, то он может отказаться от трудового договора, предварительно уведомив об этом работодателя за пять дней. При этом работодатель обязан выплатить ему компенсацию, как при сокращении.


Касса по безработице планирует в течение двух месяцев компенсировать работникам попавших в трудное положение предприятий 70% от их зарплаты. Для получения компенсации работодатель должен отвечать по меньшей мере двум из трех условий:

  1. оборот предприятия снизился как минимум на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года;
  2. по меньшей мере 30% работников сидят без работы;
  3. зарплата работников упала по меньшей мере на 30%.


Касса по безработице возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В свою очередь у работодателя есть обязанность платить работнику не менее 150 евро, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.

Данная мера будет иметь обратную силу и действовать с 1 марта по 31 мая, работодатель сможет выбрать два получения компенсации два из этих трех месяцев.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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