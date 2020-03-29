Наставление адвоката работодателям: нельзя просто урезать зарплаты сотрудников, если для них все еще есть работа

По словам адвоката снижение зарплаты предполагает одновременное выполнение двух условий: работодатель не может предоставить работнику условленный объем работы по независящим от работодателя непредвиденным экономическим причинам (в том числе коронавирус и его влияние на экономику) и выплата условленной заработной платы неоправданно обременительна для работодателя.
Если же условленный объем работы сохраняется, то согласно Закону о трудовом договоре, оснований для урезания заработной платы нет. В таком случае работодатель может попробовать отдельно обсудить урезание зарплаты с работниками и прийти к соглашению, объясняет Таэл-Саме.
Она подчеркивает, что если работодатель урезал зарплату, то у работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты.
Закон о трудовом договоре не предусматривает временное сокращение работников или их отправку в принудительный отпуск. Отправить работника в неоплачиваемый отпуск можно лишь по соглашению обоих сторон, то есть для этого необходимо согласие работника.
Если же стороны не смогут прийти к соглашению, и работодатель не захочет, чтобы работник продолжал работу, то он обязан платить ему среднюю зарплату.
Также если сотрудник переходит на удаленную работу, то работодатель обязан продолжать платить ему условленную зарплату.
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