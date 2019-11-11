Насколько популярен в Эстонии обещающий солидные скидки э-понедельник?

”Влияние э-понедельника становится заметно незамедлительно — первые посылки наши курьеры забирают уже в тот же день. Основной объем, конечно, начинает поступать в руки наших курьеров и на сортировочные линии только во вторник. Специально к э-понедельнику мы увеличиваем количество работающих сотрудников. Этот день, ко всему прочему, является неплохой репетицией предстоящего высокого сезона, ведь в преддверии зимних праздников количество посылок вырастает в разы”, — прокомментировала Хейнсалу.

Представитель DPD рассказала, что осенний э-понедельник хоть и приводит к скачку в объеме посылок, на самом деле объемы начинают постепенно расти еще раньше. Причина этого — приближающиеся праздники. ”Но, скорее всего, не в последнюю очередь влияние на рост интенсивности онлайн-шопинга оказывает и сам сезон — когда на улице темно и мокро, гораздо удобнее оформить заказ в Интернете, чем идти в магазин”, — добавила Хейнсалу.

”Мы в DPD рады, что покупатели пользуются предложениями э-понедельника в частности для покупки первых подарков к Рождеству или Новому году. Это позволяет снизить нагрузку в декабре, гарантирует, что человек получит заказ без промедлений, оказывает поддержку местным предпринимателям и снижает влияние на окружающую среду, — отметила руководитель направления онлайн-торговли. — Несмотря на то, что DPD удалось добиться абсолютной углеродной нейтральности доставляемых посылок, не подлежит никакому сомнению тот факт, что товары, заказанные в местных интернет-магазинах, оказывают на окружающую среду меньше влияния, чем товары, которые заказали с другого конца планеты”.

Акция э-понедельник проходит дважды в год — во второй понедельник ноября и мая. В рамках кампании в течение 24 часов можно воспользоваться выгодными предложениями членов Союза электронной торговли Эстонии и многочисленных интернет-магазинов. С предложениями можно ознакомиться на сайте https://esmaspaev.delfi.ee