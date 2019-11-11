Насколько популярен в Эстонии обещающий солидные скидки э-понедельник?

Учрежденный Союзом электронной торговли Эстонии день онлайн-покупок э-понедельник проводится в этом году уже в 11 раз. Постепенно нацеленный на отечественных покупателей день становится серьезным конкурентом и популярнейшей в западном мире Черной пятнице.
Руководитель направления онлайн-торговли в DPD Eesti Маргот Хейнсалу пояснила, что, хотя зародившаяся в США Черная пятница нам больше знакома благодаря фотографиям дерущихся за лакомые предложения обезумевших покупателей, многие жители Эстонии пользуются выгодными онлайн-предложениями. ”По нашим объемам мы видим, что, если раньше объем посылок увеличивался после Черной пятницы, то теперь этот скачок можно заметить всякий раз, когда состоится наш собственный э-понедельник”, — прокомментировала Хейнсалу.
”По объемам посылок, которые проходят через руки курьеров DPD, заметен существенный рост количества посылок, отправляемых местными интернет-магазинами. Актуальная статистика Банка Эстонии также показывает 36% рост количества покупок, совершаемых в эстонских интернет-магазинах, и 20% рост количества покупок в зарубежных интернет-магазинах, — отметила представитель DPD. — Нас такая статистика, разумеется, радует, ведь это показывает, что люди стали чаще заказывать в местных магазинах”.
”Влияние э-понедельника становится заметно незамедлительно — первые посылки наши курьеры забирают уже в тот же день. Основной объем, конечно, начинает поступать в руки наших курьеров и на сортировочные линии только во вторник. Специально к э-понедельнику мы увеличиваем количество работающих сотрудников. Этот день, ко всему прочему, является неплохой репетицией предстоящего высокого сезона, ведь в преддверии зимних праздников количество посылок вырастает в разы”, — прокомментировала Хейнсалу.
Представитель DPD рассказала, что осенний э-понедельник хоть и приводит к скачку в объеме посылок, на самом деле объемы начинают постепенно расти еще раньше. Причина этого — приближающиеся праздники. ”Но, скорее всего, не в последнюю очередь влияние на рост интенсивности онлайн-шопинга оказывает и сам сезон — когда на улице темно и мокро, гораздо удобнее оформить заказ в Интернете, чем идти в магазин”, — добавила Хейнсалу.
”Мы в DPD рады, что покупатели пользуются предложениями э-понедельника в частности для покупки первых подарков к Рождеству или Новому году. Это позволяет снизить нагрузку в декабре, гарантирует, что человек получит заказ без промедлений, оказывает поддержку местным предпринимателям и снижает влияние на окружающую среду, — отметила руководитель направления онлайн-торговли. — Несмотря на то, что DPD удалось добиться абсолютной углеродной нейтральности доставляемых посылок, не подлежит никакому сомнению тот факт, что товары, заказанные в местных интернет-магазинах, оказывают на окружающую среду меньше влияния, чем товары, которые заказали с другого конца планеты”.
Акция э-понедельник проходит дважды в год — во второй понедельник ноября и мая. В рамках кампании в течение 24 часов можно воспользоваться выгодными предложениями членов Союза электронной торговли Эстонии и многочисленных интернет-магазинов. С предложениями можно ознакомиться на сайте https://esmaspaev.delfi.ee
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