07.08.2019, 11:11

Насколько подешевел алкоголь после снижения акциза?

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Pärnu turu avamine
Foto on illustratiivne.Foto: Ago Tammik

С 1 июля в Эстонии на 25% снизили акциз на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Как это отразилось на ценах?

По данным Департамента статистики, по сравнению с июнем этого года алкогольные напитки подешевели на 3%. А по сравнению с июлем прошлого года цены на алкоголь понизились на 5,7%.

Изменение индекса потребительских цен в июле 2019 года составило по сравнению с июнем -0,1% и по сравнению с июлем прошлого года 2,1%.

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