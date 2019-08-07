Насколько подешевел алкоголь после снижения акциза?

По данным Департамента статистики, по сравнению с июнем этого года алкогольные напитки подешевели на 3%. А по сравнению с июлем прошлого года цены на алкоголь понизились на 5,7%.

Изменение индекса потребительских цен в июле 2019 года составило по сравнению с июнем -0,1% и по сравнению с июлем прошлого года 2,1%.