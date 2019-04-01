Наши поздравления, Apple! 7 интересных фактов, о которых вы точно не знали

Об истории создания логотипа с надкушенным яблоком выдвигались самые разные предположения. Например, что это отсылка к библейским Адаму и Еве, или к открытию закона всемирного тяготения Ньютоном, когда ему на голову упало яблоко, или к компьютерным терминам bit и byte, которые по-английски звучат как bite, т. е. укус. Однако Роб Яноф, который в 1977 году разработал дизайн этого логотипа, опровергает все эти теории. Единственное условие в полученном им исходом задании было то, что логотип не должен быть миленьким. Автор логотипа, ставшего иконой, добавил яблоку выемку от укуса, чтобы придать ему отличие ото всех других плодов. Логотип с цветными полосками был создан непосредственно перед выходом Apple II, который был первым персональным компьютером с цветным экраном.

4. Положение яблока

Если форма логотипа Apple оставалась в общих чертах неизменной во все времена, то расположение логотипа на компьютере не всегда было таким как сейчас. Сначала логотип располагался на компьютере так, что при закрытой крышке он был в направлении пользователя. Когда крышку поднимали, яблоко переворачивалось (черенок оказывался внизу). Это решение было рассчитано на пользователя — чтобы он знал, с какой стороны открывать компьютер. Но перевернутый логотип был плохо виден в голливудских фильмах и в рекламе, так что в 1990-х было принято решение развернуть логотип на компьютере на 180 градусов.

5. Курение и гарантийные обязательства

Знаете ли Вы, что курение за компьютером Apple или содержание его в прокуренном помещении может сделать гарантию недействительной? В официальных гарантийных условиях Apple это не указано, но, как обнаружил портал geek.com, официальные гарантийные центры производителя иногда отказываются ремонтировать принесенные к ним компьютеры, если в ходе работ обнаруживают следы никотина. Apple считает, что осевший на компьютерных деталях никотиновый осадок можно приравнять к пассивному курению, которое может представлять опасность для здоровья их работников.

6. Сентиментальный 9:41…

Наиболее внимательные заметили, что на всех рекламах и официальных фото Apple на экранах iPhone’ов и iPad’ов всегда одно и то же время всегда — 9:41. Разумеется, это не случайно, потому что именно в 9:41 в 2007 году был принят в эксплуатацию первый iPhone, который принес компании грандиозный успех.

7. …и мятежный 10:09

Одно и то же время на фото и рекламах Apple показывают также смарт-часы — а именно 10:09. Производители традиционно для показа устанавливают на своих часах 10:10, это время позволяет поставить стрелки так, чтобы циферблат и логотип на нем были максимально хорошо видны. Говорят, что Apple решил специально нарушить традицию и установить время на минуту раньше, чтобы показать, что они всегда немного опережают своих конкурентов.