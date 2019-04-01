01.04.2019, 18:40

Наши поздравления, Apple! 7 интересных фактов, о которых вы точно не знали


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Apple´i arvutite näitus LHV kontoris
Apple´i arvutite näitus LHV kontorisFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня, 1 апреля, технологический гигант Apple отмечает свой 43 день рождения. Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв по этому случаю делится семью фактами о компании Apple, которые публика обычно не знает.

1. Кто основал Apple?

Название Apple чаще всего связывают со Стивом Джобсом, но, на самом деле, первый компьютер он создавал не один, а вместе с друзьями Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Интересно, что последний не верил в будущий успех Apple и не желал рисковать личными средствами, и менее чем через две недели после того, как фирму учредили, продал свои 10 процентов Стиву Джобсу всего за 800 долларов. Сегодня его доля стоила бы миллиарды.

2. Откуда взялись деньги, чтобы начать бизнес?

Стив Возняк, напротив, верил в успех предприятия, и для того, чтобы его запустить, продал в 1976 году свой калькулятор. Сейчас это кажется странным, но в 1976 году, когда массового производства еще не было, калькулятор представлял собой очень ценную вещь, и его цена достигала 500 долларов. В то же время Джобс продал свой микроавтобус Volkswagen, и на вырученные деньги были закуплены материалы, из которых в гараже Джобса был собран первый компьютер Apple. Джобс и Возняк работали вместе до 1985 года.

3. История логотипа

Об истории создания логотипа с надкушенным яблоком выдвигались самые разные предположения. Например, что это отсылка к библейским Адаму и Еве, или к открытию закона всемирного тяготения Ньютоном, когда ему на голову упало яблоко, или к компьютерным терминам bit и byte, которые по-английски звучат как bite, т. е. укус. Однако Роб Яноф, который в 1977 году разработал дизайн этого логотипа, опровергает все эти теории. Единственное условие в полученном им исходом задании было то, что логотип не должен быть миленьким. Автор логотипа, ставшего иконой, добавил яблоку выемку от укуса, чтобы придать ему отличие ото всех других плодов. Логотип с цветными полосками был создан непосредственно перед выходом Apple II, который был первым персональным компьютером с цветным экраном.

4. Положение яблока

Если форма логотипа Apple оставалась в общих чертах неизменной во все времена, то расположение логотипа на компьютере не всегда было таким как сейчас. Сначала логотип располагался на компьютере так, что при закрытой крышке он был в направлении пользователя. Когда крышку поднимали, яблоко переворачивалось (черенок оказывался внизу). Это решение было рассчитано на пользователя — чтобы он знал, с какой стороны открывать компьютер. Но перевернутый логотип был плохо виден в голливудских фильмах и в рекламе, так что в 1990-х было принято решение развернуть логотип на компьютере на 180 градусов.

5. Курение и гарантийные обязательства

Знаете ли Вы, что курение за компьютером Apple или содержание его в прокуренном помещении может сделать гарантию недействительной? В официальных гарантийных условиях Apple это не указано, но, как обнаружил портал geek.com, официальные гарантийные центры производителя иногда отказываются ремонтировать принесенные к ним компьютеры, если в ходе работ обнаруживают следы никотина. Apple считает, что осевший на компьютерных деталях никотиновый осадок можно приравнять к пассивному курению, которое может представлять опасность для здоровья их работников.

6. Сентиментальный 9:41…

Наиболее внимательные заметили, что на всех рекламах и официальных фото Apple на экранах iPhone’ов и iPad’ов всегда одно и то же время всегда — 9:41. Разумеется, это не случайно, потому что именно в 9:41 в 2007 году был принят в эксплуатацию первый iPhone, который принес компании грандиозный успех.

7. …и мятежный 10:09

Одно и то же время на фото и рекламах Apple показывают также смарт-часы — а именно 10:09. Производители традиционно для показа устанавливают на своих часах 10:10, это время позволяет поставить стрелки так, чтобы циферблат и логотип на нем были максимально хорошо видны. Говорят, что Apple решил специально нарушить традицию и установить время на минуту раньше, чтобы показать, что они всегда немного опережают своих конкурентов.

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