Нарвский предприниматель открывает в Кингисеппе ресторан популярной всемирной сети

Пантелеев одновременно ведет бизнес в Эстонии и России. Он родом из Нарвы, развивает в этом городе сервис такси и каршеринг, в России — мебельное производство и услуги по международной логистике.

Как сообщает ”Метагазета”, общая площадь ресторана — около 100 кв. м, половина площади приходится на зал, остальное — подсобные помещения. Размер инвестиций в открытие подобного заведения общепита оценивается в 4-6 млн рублей, для организации проекта требуется от трех месяцев до двух лет, средний срок окупаемости — 30 месяцев.

Пантелеев сперва хотел открыть ”Subway” в Эстонии. Однако после ребрендинга сети покупка франшизы подорожала в два раза — со 100 тыс. евро до 200 тыс., поэтому предприниматель отказался от эстонских планов и для первого ресторана выбрал Кингисепп — почти приграничный город.