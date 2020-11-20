20.11.2020, 14:04

Нарвские электростанции помогли предотвратить повышение цен, но вечером электричество будет очень дорогое

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Нарвские электростанции помогли предотвратить повышение цен, но вечером электричество будет очень дорогое
Kolmeaastase lepingu jooksul tarnib Enefit igal aastal 510 GWh elektritFoto: Argo Ingver

В пятницу вечером начиная с 17:00 цены на электричество в течение двух часов повысятся до 200 евро за Мегаватт-час, а в течение еще одного часа — до 150 евро за Мегаватт-час, что в разы дороже обычных цен на рынке электричества.

Основный причины резкого роста цен — низкая производительной ветряной энергии в регионе, ограниченная производительность атомной энергии из-за аварий на скандинавских АЭС и резкий рост потребления электроэнергии в связи с низкой температурой воздуха, передает Eesti Energia.

"Сегодня ночью цены на электричество были очень низкие, и поэтому Нарвские электростанции работали с нагрузкой 50 МВт, близкой к минимуму. Ранним утром мы начали наращивать производительность электростанций и к обеду она была уже 800 МВт. Благодаря тому, что у нас есть контролируемая мощность производства электроэнергии, мы смогли предоставить рынку мощность тогда, когда возник больший спрос, и мы предотвратили еще большее поднятие цен", — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Согласно оценке Eesti Energia, вечерние цены на электричество были бы еще выше, если бы не Нарвские электростанции, так как в противном случае пришлось бы запустить находящиеся в Скандинавии мазутные электростанции, где стоимость продукции очень высокая.

За сутки разница между самой дешевой и самой дорогой ценой на электроэнергию превысила 100 крат. Самая низкая цена была ночью — 1,53 евро за Мегаватт-час, а самая высокая будет сегодня вечером начиная с 18:00 — 200,89 евро за Мегаватт-час.

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