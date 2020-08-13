Нарушившие карантин украинские рабочие должны уехать не позднее пятницы. Фермеры идут в суд

"Действительно, наше заявление о пересмотре решения, чтобы работников все же оставили в стране, не было удовлетворено. Теперь они должны покинуть шенгенскую зону в эту пятницу не позднее полуночи", — передает RusERR слова владельца хутора Нопри Тийта Нийло.

"Конкретное решение мы приняли исходя из того, что прибывшие рабочие были в курсе требования о самоизоляции, т.е 14 дней они должны были находиться в своих жилых помещениях. Об этом обязательстве знали и работодатели. Мы считаем, что эти люди намеренно нарушили карантинные требования. Поэтому самым логичным решением видится депортация конкретных лиц, поскольку у нас нет уверенности, что они не подвергнут опасности здоровье населения своим нежеланием соблюдать нормы и требования в дальнейшем", — прокомментировал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

"Приведу простой пример: если человек находится на карантине у себя дома и хочет убрать пыль или помыть стол на кухне, то, безусловно, он может это сделать. Но он не может пойти мыть стол у своего соседа. В этом конкретном случае инспекторы установили, что люди находились не в своем жилом помещении и были направлены на работу преждевременно. Если говорить откровенно, то место, где они находились, нельзя назвать жилым помещением", — объяснял официальный представитель Департамента здоровья Симмо Саар.