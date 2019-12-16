16.12.2019, 10:02

Нарушена работа Mobiil-ID

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Mobiil-ID
Mobiil-ID, foto on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

В понедельник утром нарушена работа услуг Mobiil-ID. Проблемы возникают как при дигитальной подписи, так и при подтверждении личности.

По словам представителя SK ID Solutions Лийзы Лукин, они в курсе проблемы и занимаются ее решением. Она подтвердила, что проблемы начались в 09:12. Когда именно будет устранены неполадки, специалист сказать не смогла.

При этом системы Smart-ID и ИД-карты функционируют без проблем, поэтому в случае необходимости можно воспользоваться ими.

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