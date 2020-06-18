Напоминаем! В понедельник рабочий день сокращен на три часа

Работодатель обязан сократить на три часа предшествующий 23 июня рабочий день. Если, исходя из области деятельности предприятия, рабочий день невозможно сократить, то работодатель должен достичь соглашения с работником, чтобы он работал в предшествующий государственному празднику день столько же времени, как обычно. Для тех, кто работает по графику, это означает, что уже при составлении графика работодатель должен получить согласие работника. Если работник не согласен работать в предпраздничный день полный рабочий день, то работодатель не имеет права его к этому принудить.

Если работник согласен не сокращать рабочий день, и, если он трудится на основании несуммированного учета рабочего времени, то эти три часа считаются сверхурочными часами. В случае работы на основании суммированного учета рабочего времени календарная норма рабочего времени работника уменьшится на три часа. В конце расчетного периода выяснится, будут ли эти три часа учитываться как сверхурочные. Сверхурочная работа компенсируется работнику оплаченным свободным временем или, по договоренности, в 1,5-кратном размере.

Если в связи с экономической деятельностью работодателя и по утвержденному графику работы требуется работать и в День победы или Иванов день, то законом предусмотрена выплата работнику заработной платы в двойном размере. По договоренности работа в государственный праздник может быть компенсирована оплаченным свободным временем.

Государственными и национальными праздниками в Эстонской Республике рабочий день накануне которых должен был сокращен являются Новый год, годовщина Эстонской Республики, День победы и сочельник.