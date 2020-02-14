Нападение зайца и упавшая на голову остановка. 5 необычных страховых случаев, произошедших в Эстонии в прошлом году

Гриль и сильный ветер подожгли дом. Предположительно, пожар возник в результате разжигания гриля, когда искра от охапки дров перелетела в дровяной сарай, вызвав возгорание горючего материала. В результате дровяной сарай загорелся, после чего взорвалась находившаяся в нем канистра с бензином, а ветер быстро перенес пламя на расположенный рядом банный домик. Здание получило сильные повреждения от огня, дыма и воды. Пострадали кровельные и стеновые конструкции дома, и была уничтожена большая часть его внутренней обстановки. По оценке Спасательного департамента, между грилем и горючим материалом не была обеспечена достаточная дистанция. В то же время быстрому распространению огня очевидно способствовал переменчивый порывистый ветер, поднявшийся во время приготовления гриля.

Пьяный мужчина причинил ущерб частному дому, попавшемуся ему на пути. Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, покинул вечеринку крайне раздраженным. Дорога привела его во двор соседского дома, в котором в приступе ярости он разбил три окна гаража вместе с оконными рамами. Для этого он воспользовался камнями и стоявшей рядом с сараем лестницей, которой он, очевидно, пробил рамы окон и причинил другой ущерб. На место была вызвана полиция, которая зафиксировала ситуацию и задержала вандала на другом соседском хуторе, где он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения и с окровавленными руками. Мужчина признался в совершении столь разрушительных действий.

Несчастный случай при выполнении работ с трубами у себя дома. Пострадавший самостоятельно выполнял дома работы с трубами. Когда он распиливал трубу сабельной пилой, она резко освободилась от напряжения, в результате чего инструмент с силой ударил мужчину в челюсть. Незадачливому работнику сразу выбило один зуб, и, кроме этого, пострадали еще несколько зубов и его лицо.

Заяц напал на хозяйку. Заяц, которого держали дома в качестве домашнего любимца, напал на свою хозяйку, укусив ее за верхнюю губу. Рана была глубокой, и на нее немедленно потребовалось наложить множество швов. Для полного восстановления пострадавшей потребовалось время.

Автобусная остановка упала на голову. Пострадавший находился на автобусной остановке, когда прибывший на нее автобус неожиданно въехал в павильон ожидания. В результате этого провалилась стеклянная крыша вокзала. Ожидавший автобус человек получил удар, осколки стекла посыпались ему на голову, отчего пострадал его нос. Находясь в шоковом состоянии, пострадавший отправился домой. На следующий день головная боль все не проходила и нос был распухшим. Состояние здоровья не позволило человеку пойти на работу.