Налоговый департамент: в налоговом поведении пятой части предприятий имеются серьезные недостатки

Доступной с лета бесплатной и добровольной услугой, которая является уникальной во всём мире, на сегодняшний день воспользовались около 20 000 представителей коммерческих объединений, которые хотя бы один раз проверили, как выглядит их предприятие с точки зрения департамента. Если, по оценке департамента, в налоговом поведении предприятия имеются серьёзные проблемы, в новой услуге можно получить конкретные инструкции по устранению недостатков.

В общей сложности в услуге даны оценки 160 000 предприятиям. Оценку видит автоматически только член правления предприятия, но Налогово-таможенный департамент планирует развивать услугу таким образом, чтобы при желании оценкой можно было бы поделиться.

По словам руководителя услуги Кайли Вейксаар, сейчас полезно снова проверить оценки своего предприятия: ”Оценки обновляются каждый месяц. Также мы добавляем в услугу новые элементы — например, теперь услуга содержит оценку налогового поведения предприятия со стороны департамента в связи с выплатами, отраженными в декларации TSD. Также разрешены технические проблемы, которые летом иногда мешали пользоваться новой услугой”, — пояснила Вейксаар.

Оценки своего налогового поведения доступны коммерческим объединениям и налогообязанным по налогу с оборота FIE. Услугой может пользоваться автоматически законный представитель предприятия, т.е. член правления, когда он заходит в систему e-MTA. При желании в e-MTA можно предоставить доступ к оценкам предприятия также и бухгалтеру.

”Рекомендуем обязательно это сделать, поскольку при предоставлении данных возникает множество вопросов. В этом случае бухгалтер будет получать обратную связь от e-MTA и при необходимости сможет сразу исправить недостатки. Услуга представляет собой удобный и простой в использовании инструмент, — добавила Вейксаар. — Если по оценкам налоговые дела предприятия в порядке, оно может быть вполне уверено в том, что налоговая к нему не обратится и наоборот — если имеются недостатки, можно ожидать, что налоговая проявит интерес к этому предприятию”.