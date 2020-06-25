Налоговый департамент устраивает облавы на нелегалов на клубничных полях

Недавно журналисты Maaleht решили провести эксперимент и проверить, действительно ли сбор клубники является рабским трудом, как утверждают политики EKRE.

Хозяйка расположенного в Тартумаа хутора Лаари Кадри Небокат тут же попросила у журналистов документы, чтобы официально оформить их на работу.

”У нас три года подряд были рейды Налогового департамента, когда приезжает десяток машин, поле огораживают и проверяют данные всех тех, кто там находится", — объяснила она.

Один раз чиновники обнаружили людей в лесу, прилегающем к полю, и сразу стали подозревать неладное, но потом выяснилось, что это дети из дружины, которые пришли работать на поле.

Поэтому журналистов, которые пришли поработать на поле несколько часов ради эксперимента, тоже оформили на работу официально.

По той же причине сложно пустить на поле людей, которые хотят прийти собрать себе клубнику. Их тоже надо оформлять на работу, так как если нагрянут с проверкой чиновники, то их будет сложно убедить, что эти люди собирают ягоды для себя, а не для владельца хутора.