Налоговый департамент: уплата налогов на рабочую силу в апреле значительно не снизилась

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента (НТД) Вальдур Лайд подчеркнул, что предприниматели должны представлять декларации своевременно, даже если испытывают трудности с уплатой налогов.

”В противоположном случае невозможно рассрочить налоговую задолженность, ходатайствовать при её рассрочке о скидке до 100% с начисленных на неё процентов, а также получить государственную поддержку, — сказал Лайд. — Заявления о рассрочке необходимо оформить при первой возможности, потому что их рассмотрение требует времени. В связи с окончанием чрезвычайной ситуации законодательство нас обязывает начислять проценты на налоговые задолженности, которые не были рассрочены, а также начинать взыскивать долги”.

По состоянию на сегодняшнее утро 87 600 предприятий представили декларации о подоходном и социальном налогах (форма TSD), из которых 71 600 уплатили налоги. Из них 85% также уплатили налоги, задолженность составила суммарно 42 миллиона евро. По сравнению с мартом уплаченная сумма составляет на 5 миллионов евро меньше, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 63 миллиона евро меньше.

По словам главного специалиста сферы стратегического анализа НТД Имби Каунисмаа, ситуация по сравнению с декларированием за март довольно схожая. ”Мы всё ещё ожидаем предоставления деклараций от предприятий, а также уплату налогов ими; к концу месяца ситуация будет лучше, чем сегодня”, — добавила она.

Крупнейшие долги по уплате налогов на рабочую силу имеются в обрабатывающей промышленности (прежде всего, металлургическая и деревообрабатывающая промышленность — суммарно более 9 миллионов евро евро); в сфере информации и связи (крупные предприятия по программированию и медиадома — 4,4 миллиона евро), а также в сфере административной и вспомогательной деятельности (администрирование бюро и трудовой занятости — 4,1 миллиона евро).

Больше всего задекларировано, но не уплачено налогов предприятиями гостиничного сектора и сектора общественного питания — 56% налогов на рабочую силу в апреле не поступило. За ними следуют сфера административной и вспомогательной деятельности (21%), а также сельское хозяйство (в обоих случаях 14% налогов на рабочую силу не уплачено).