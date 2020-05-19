19.05.2020, 12:10

Налоговый департамент: уплата налогов на рабочую силу в апреле значительно не снизилась


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Налоговый департамент: уплата налогов на рабочую силу в апреле значительно не снизилась
Foto: Madis Veltman

Суммы подоходного и социального налогов, задекларированных и уплаченных за апрель, показывают следующее: несмотря на то, что прошлый месяц был сложный, уплата налогов на рабочую силу не упала по сравнению с мартом. Хотя декларации ещё не представили почти 4 600 предприятий.

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента (НТД) Вальдур Лайд подчеркнул, что предприниматели должны представлять декларации своевременно, даже если испытывают трудности с уплатой налогов.

”В противоположном случае невозможно рассрочить налоговую задолженность, ходатайствовать при её рассрочке о скидке до 100% с начисленных на неё процентов, а также получить государственную поддержку, — сказал Лайд. — Заявления о рассрочке необходимо оформить при первой возможности, потому что их рассмотрение требует времени. В связи с окончанием чрезвычайной ситуации законодательство нас обязывает начислять проценты на налоговые задолженности, которые не были рассрочены, а также начинать взыскивать долги”.

По состоянию на сегодняшнее утро 87 600 предприятий представили декларации о подоходном и социальном налогах (форма TSD), из которых 71 600 уплатили налоги. Из них 85% также уплатили налоги, задолженность составила суммарно 42 миллиона евро. По сравнению с мартом уплаченная сумма составляет на 5 миллионов евро меньше, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 63 миллиона евро меньше.

По словам главного специалиста сферы стратегического анализа НТД Имби Каунисмаа, ситуация по сравнению с декларированием за март довольно схожая. ”Мы всё ещё ожидаем предоставления деклараций от предприятий, а также уплату налогов ими; к концу месяца ситуация будет лучше, чем сегодня”, — добавила она.

Крупнейшие долги по уплате налогов на рабочую силу имеются в обрабатывающей промышленности (прежде всего, металлургическая и деревообрабатывающая промышленность — суммарно более 9 миллионов евро евро); в сфере информации и связи (крупные предприятия по программированию и медиадома — 4,4 миллиона евро), а также в сфере административной и вспомогательной деятельности (администрирование бюро и трудовой занятости — 4,1 миллиона евро).

Больше всего задекларировано, но не уплачено налогов предприятиями гостиничного сектора и сектора общественного питания — 56% налогов на рабочую силу в апреле не поступило. За ними следуют сфера административной и вспомогательной деятельности (21%), а также сельское хозяйство (в обоих случаях 14% налогов на рабочую силу не уплачено).

Наибольшая доля налогов, не уплаченных на рабочую силу, по уездам следующая: у предприятий Вырумаа, Йыгевамаа, Сааремаа и Ляэнемаа (все по 10%).

Самое сильное уменьшение числа рабочих мест, а также снижение фонда заработной платы произошло по сравнению с мартом в гостиничном секторе и секторе общественного питания: рабочих мест было меньше на одну десятую, а фонд заработной платы снизился на 44% (с учётом пособий, выплаченных Кассой по безработице, 19%). В сфере искусства и развлечений рабочих мест также на одну десятую меньше, а фонд заработной платы снизился на 21% (с учётом пособий, выплаченных Кассой по безработице, 16%).

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