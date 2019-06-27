Налоговый департамент рассказал, как отсрочить исполнение обязательств по подоходному налогу

Admiral.Invest, основанный на трейдинговой платформе MetaTrader 5, предназначен для торговли ценными бумагами в реальном времени на международных рынках — без использования финансового рычага и продаж без покрытия. Инвесторы имеют право получать дивиденды по акциям хранящимся на счете Admiral.Invest. Впервые в Эстонии клиентам, обладающим счетом Admiral.Invest, предлагается бесплатный доступ в реальном времени к ценовым графикам, что позволяет принимать решения, основываясь на фактах. В настоящее время в среде Admiral.Invest ведется торговля акциями более чем 4200 предприятий, котирующихся на биржах Европейского союза, Великобритании и США. Для открытия счета и начала торговли требуется всего один евро.

Возможность отсрочки обязательства уплаты подоходного налога при помощи инвестиционного счета также действует, если финансовые активы котируются на фондовой бирже Эстонии либо другой страны Европейской экономической зоны или ОЭСР, публично предлагаются в этих странах, а также котируются на биржах других стран (например, Бразилии, Китая, Индии), если надзорный орган указанной страны выполняет в отношении таких активов надзор, и если сделка выполняется с кредитным учреждением, инвестиционным обществом или фондовым управляющим, являющимся резидентом страны Европейской экономической зоны или ОЭСР.

Если у клиента счет открыт только в инвестиционном обществе Admiral Markets AS и, если у него нет инвестиционного счета в кредитном учреждении, доход, полученный в связи с отчуждением финансовых активов клиента, облагается налогом в соответствии с общими принципами по факту возникновения сделки.