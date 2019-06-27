27.06.2019, 20:49

Налоговый департамент рассказал, как отсрочить исполнение обязательств по подоходному налогу


rus.delfi.ee
EST
raha
rahaFoto: Andres Putting

Компания Admiral Markets AS сообщила, что согласно пояснению Налогового и таможенного департамента Эстонии (НТД), использующие счет ценных бумаг инвесторы могут отсрочить исполнение обязательства по подоходному налогу, если они пользуются открытым в банке инвестиционным счетом. Такой же порядок действует в случае, когда инвестор использует счет ценных бумаг для осуществления сделок с акциями в реальном времени.

Компания Admiral Markets AS обратилась к НТД, чтобы получить пояснения в отношении налогообложения дохода, полученного ее клиентами в связи с торговлей финансовыми активами. НТД отметил в своем ответе, что в ситуации, когда у клиента Admiral Markets открыт инвестиционный счет в кредитном учреждении, являющемся резидентом страны Европейской экономической зоны или ОЭСР, для торговли в среде Admiral Markets клиент переводит деньги со своего инвестиционного счета на счет Admiral Markets, а полученный в связи с финансовыми активами доход незамедлительно переводится обратно на инвестиционный счет, у клиента возникает возможность перенести исполнение обязательства по подоходному налогу на следующие годы.

По оценке предприятия, позиция НТД является очередным подтверждением того, что для активного инвестора наличие инвестиционного счета является необходимостью, поскольку позволяет реинвестировать полученную прибыль без необходимости уплаты подоходного налога. В данном случае помимо торговли ценными бумагами инвесторы могут использовать такую возможность и на счете Admiral.Invest, если они осуществляют с его помощью сделки на мировых фондовых биржах.

Admiral.Invest, основанный на трейдинговой платформе MetaTrader 5, предназначен для торговли ценными бумагами в реальном времени на международных рынках — без использования финансового рычага и продаж без покрытия. Инвесторы имеют право получать дивиденды по акциям хранящимся на счете Admiral.Invest. Впервые в Эстонии клиентам, обладающим счетом Admiral.Invest, предлагается бесплатный доступ в реальном времени к ценовым графикам, что позволяет принимать решения, основываясь на фактах. В настоящее время в среде Admiral.Invest ведется торговля акциями более чем 4200 предприятий, котирующихся на биржах Европейского союза, Великобритании и США. Для открытия счета и начала торговли требуется всего один евро.

Возможность отсрочки обязательства уплаты подоходного налога при помощи инвестиционного счета также действует, если финансовые активы котируются на фондовой бирже Эстонии либо другой страны Европейской экономической зоны или ОЭСР, публично предлагаются в этих странах, а также котируются на биржах других стран (например, Бразилии, Китая, Индии), если надзорный орган указанной страны выполняет в отношении таких активов надзор, и если сделка выполняется с кредитным учреждением, инвестиционным обществом или фондовым управляющим, являющимся резидентом страны Европейской экономической зоны или ОЭСР.

Если у клиента счет открыт только в инвестиционном обществе Admiral Markets AS и, если у него нет инвестиционного счета в кредитном учреждении, доход, полученный в связи с отчуждением финансовых активов клиента, облагается налогом в соответствии с общими принципами по факту возникновения сделки.

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