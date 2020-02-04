Налоговый департамент подсчитал: с иностранной рабочей силы за год недополучили почти 18 млн евро налогов

В 2019 году расчетный налоговый ущерб от краткосрочных работников был равен 17,7 млн евро. "Мы рассчитываем это с лиц, которым не обнаружено выплат зарплаты, хотя они зарегистрированы как краткосрочные работники. Следовательно, внутри этой суммы могут быть и лица, которые реально не приступили к работе в Эстонии", — пояснила пресс-секретарь EMTA Геа Отса.

В их случае речь идет исключительно о работниках, которым по законам должны были бы платить как минимум среднюю по Эстонии зарплату. Арендная рабочая сила туда не включена, налоговый ущерб с этой формы работы прибавляется к вышеназванному и его налоговый департамент не подсчитывает.

Здесь важно различать две формы работы. В случае арендной рабочей силы проблема в том, что часто отправленные сюда украинцы зарегистрированы как арендные работники какой-нибудь польской фирмы, и работников польской фирмы в Эстонии обложить налогом невозможно. По разным оценкам, в Эстонии в год до 5000 иностранцев, которые находятся здесь легально, но нарушают условия работы в Эстонии.

Вторая проблема — напрямую нанятая в местные фирмы иностранная рабочая сила, которой по действующему закону должны платить как минимум среднюю по Эстонии месячную зарплату в 1300 евро, но предприятие платит намного меньше и поэтому государство опять не получает налогов.