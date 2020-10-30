Налоговый департамент напоминает: заказанные за границей электронные сигареты относятся к контрабандным товарам

Кроме наркотических веществ и оружия, к контрабандным товарам относятся, к примеру, контрафактные товары, лекарства, снюс, а также э-сигареты вместе с принадлежностями и э-жидкостями. Именно последние товары заказывают в зарубежных интернет-магазинах больше всего, и зачастую для заказчика оказывается сюрпризом задержание товара на таможне. Так, в текущем году таможня установила уже около 1200 нарушений в связи с э-сигаретами.

”С ростом популярности э-сигарет таможне добавилось и работы. Мы видим, что люди не знают, что заказанные по почте в зарубежных интернет-магазинах э-сигареты и э-жидкости относятся к категории контрабандных товаров”, — пояснила руководитель почтового таможенного пункта НТД Мерил Клаос.

Ещё одной серьёзной проблемой являются контрафактные товары, например, более дешёвые подделки известных брендов, которые также задерживаются таможней. ”Больше всего нарушений встречается в случае удалённой торговли, когда частное лицо заказывает товар у зарубежного предприятия. В этом случае рекомендуем всегда проверять на домашней странице НТД, с какими отправлениями могут возникнуть проблемы”, — уточнила Клаос.

Частное лицо может отправить частному лицу, к примеру, лекарства или табачные изделия, которые при заказе в зарубежном магазине отнесли бы к контрабандным товарам, но и здесь нужно знать об определённых ограничениях. ”В части лекарств, которые частное лицо отправляет частному лицу, зачастую ошибаются с количествами, поскольку допускаются отправления с содержанием не более пяти запечатанных упаковок”, — привела пример Клаос. Также, по её словам, нужно быть внимательным при заказе по почте пищевых добавок, поскольку пищевая добавка из какого-либо государства в понимании закона Эстонской Республики может оказаться лекарством.

Если таможня обнаруживает на границе контрабандный товар, он конфискуется или уничтожается. Поэтому нужно знать таможенные правила, чтобы не остаться без заказанного товара.

Подробная информация об отправлениях доступна здесь.

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