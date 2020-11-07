Налоговый департамент готовится к штрафам: 30% компаний не подали годовые отчеты

30% компаний, оборот которых превышает порог для регистрации в качестве налогообязанного, не предоставили финансовые отчеты за прошлый год к установленному сроку, пишет dv.ee.
”Для НТД является серьезной проблемой то, что компании не предоставляют годовые отчеты в Коммерческий регистр. На наш взгляд, проблема не столько в поздней подаче, сколько в большом количестве компаний, которые вообще не предоставляют годовые отчеты”, — поясняет руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Кристи Вескус.
”Мы будем быстрее реагировать на опоздания и привлечем Налогово-таможенный департамент. Помимо самой компании, сможем выписывать штрафы и лично членам правления, ответственным за отчеты. Мы модернизируем ИТ-решения, необходимые для надзора за Коммерческим регистром, чтобы надзор был более быстрым и эффективным”, — сказал вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп.
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