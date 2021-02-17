Налоговую декларацию подали уже 324 000 человек. Это рекорд последних четырех лет

На основании предоставленных деклараций возврату со стороны государства подлежит 111 млн евро переплаченного подоходного налога. Люди должны будут доплатить государству 5,5 млн евро.

1386 человек направили переплаченный налог на пожертвования на общую сумму 57 200 евро.

Возвраты по декларациям начнутся 26 февраля для поданных в интернете деклараций и 19 марта для деклараций в бумажном виде.

Срок как возврата, так и доплаты — 1 октября 2021 года.

Подать декларацию можно до 30 апреля.

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