16.10.2019, 11:55

Налогово-таможенный департамент рекомендует подготовиться к Брекзиту — особенно путешественникам и заказчикам посылок

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Eriolukord Tallinna lennujaamas
Eriolukord Tallinna lennujaamasFoto: Andres Putting

Налогово-таможенный департамент напоминает, что если 1 ноября этого года произойдет выход Великобритании из состава ЕС, государство получит статус "третьей страны". Это значит, что путешественники и ожидающие посылок должны считаться с изменениями в таможенных процедурах, напоминают "Деловые Ведомости".

Основным изменением для пассажиров станет то, что если стоимость товара превышает 300 евро (при пересечении границы на водном и воздушном транспорте 430 евро), то товар надо будет декларировать и уплатить таможенную пошлину и НСО. Это требование касается и перевозки табака, алкоголя и топлива в количествах, превышающих объемы, необлагаемые налогом.

В случае акцизных товаров необходимо будет уплатить и акциз. Также при ввозе некоторых товаров в Эстонию будет установлено ограничение по количеству, требование специального разрешения, а ввоз ряда товаров будет запрещен. Подробнее о требованиях к товарам, ввозимым из третьих стран, можно ознакомиться на домашней странице департамента.

В случае посылок, прибывающих из Великобритании, тоже будут действовать правила для третьих стран — товар надо будет декларировать и платить НСО, если его стоимость превышает 22 евро, но и не превышает 150 евро. При посылках дороже 150 евро будет требоваться НСО и таможенная пошлина.

Акцизный товар можно будет отправлять почтой только от частного лица частному лицу. При отправке посылок также надо будет считаться с списком товаров, для которых требуется специальное разрешение, на которые действуют количественные ограничения или же отправка которых запрещена. Информация доступна на сайте департамента.

При совершении заказа следует обратить внимание на условия покупки, так как ряд магазинов предлагает возможность таможенного оформления. Если этого не будет сделано, стоит быть готовым декларировать товар на таможне — самостоятельно через электронный Налогово-таможенный департамент или заказав платную услугу декларирования у курьерской фирмы или почты.

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