Налогово-таможенный департамент рекомендует подготовиться к Брекзиту — особенно путешественникам и заказчикам посылок

Основным изменением для пассажиров станет то, что если стоимость товара превышает 300 евро (при пересечении границы на водном и воздушном транспорте 430 евро), то товар надо будет декларировать и уплатить таможенную пошлину и НСО. Это требование касается и перевозки табака, алкоголя и топлива в количествах, превышающих объемы, необлагаемые налогом.

В случае акцизных товаров необходимо будет уплатить и акциз. Также при ввозе некоторых товаров в Эстонию будет установлено ограничение по количеству, требование специального разрешения, а ввоз ряда товаров будет запрещен. Подробнее о требованиях к товарам, ввозимым из третьих стран, можно ознакомиться на домашней странице департамента.

В случае посылок, прибывающих из Великобритании, тоже будут действовать правила для третьих стран — товар надо будет декларировать и платить НСО, если его стоимость превышает 22 евро, но и не превышает 150 евро. При посылках дороже 150 евро будет требоваться НСО и таможенная пошлина.